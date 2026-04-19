Công thức thức uống từ hạt húng quế giúp bù nước cực nhanh mùa hè 19/04/2026 13:58

Uống đủ nước là một trong những biện pháp cứu cánh trong mùa hè, đặc biệt khi nhiệt độ tăng cao và nắng nóng gay gắt việc bù nước là rất quan trọng. Khi lượng nước trong cơ thể giảm, bạn dễ gặp các vấn đề sức khỏe từ đau nửa đầu đến kiệt sức. Dù nước lọc là nguồn cung cấp chính, đôi khi bạn cần một loại thức uống mạnh hơn để tăng cường độ ẩm.

Hạt húng quế giúp làm mát cơ thể, đặc biệt trong những ngày nắng nóng.



Bà Shalini Sudhakar, chuyên gia dinh dưỡng, đã chia sẻ công thức một loại đồ uống mùa hè giúp tăng cường độ ẩm gấp 10 lần. Thành phần chính của thức uống này là hạt húng quế.

Hạt húng quế giúp làm mát cơ thể

Bà Shalini Sudhakar cho biết: "Với cái nóng như mùa hè này, chỉ nước thôi là chưa đủ; bạn cần lượng nước gấp 10 lần. Các loại hạt cơ bản cung cấp lượng nước gấp 10 lần vì chúng giữ lại lượng nước gấp 15 lần và có tác dụng làm mát cơ thể rất tốt".

Điều này cho thấy vào mùa hè, nhu cầu về nước của cơ thể tăng lên và chỉ nước lọc có thể không đủ. Thêm các thành phần như hạt húng quế có thể giúp ích nhờ khả năng hấp thụ, giữ nước mang lại hiệu ứng làm mát tự nhiên, giúp bạn luôn đủ nước trong thời gian dài. Chuyên gia dinh dưỡng cũng cảnh báo không nên uống đồ uống lạnh và có đường vì chúng có thể khiến cơ thể mất nước nhiều hơn.

Cách thực hiện "thức uống lười biếng"

Chuyên gia dinh dưỡng gọi đây là "thức uống lười biếng" vì cách làm rất dễ dàng. "Đây là một thức uống đơn giản, dễ uống. Chỉ cần một cốc nước, thêm một thìa canh hạt húng quế đã ngâm và vắt thêm một ít chanh", bà Shalini Sudhakar nói thêm.

Đây là thức uống đơn giản chỉ với hai thành phần nhưng mang lại hiệu quả làm mát, đặc biệt hữu ích trong những đợt nắng nóng gay gắt. Tuy nhiên, loại nước này không thể thay thế việc uống nước thường xuyên. Chanh giúp bổ sung vitamin C, trong khi hạt húng quế cung cấp các chất dinh dưỡng như vitamin K cho cơ thể.