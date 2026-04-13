Nước dừa hay gói điện giải bù nước tốt hơn trong những ngày nắng nóng? 13/04/2026 14:59

(PLO)- Các chuyên gia dinh dưỡng giải thích sự khác biệt giữa nước dừa và gói điện giải, đồng thời đưa ra lời khuyên giúp bạn lựa chọn phương pháp bù nước phù hợp nhất cho cơ thể.

Nước dừa có hàm lượng kali và các chất điện giải khác cao tự nhiên, giúp tăng cường khả năng bù nước. Trong khi đó, các gói điện giải có hàm lượng natri cao hơn, hữu ích cho các hoạt động thể thao cường độ cao hoặc trong điều kiện thời tiết nóng. Tuy nhiên, hầu hết mọi người có thể đáp ứng nhu cầu hydrat hóa chỉ bằng nước lọc và chỉ sử dụng các sản phẩm hỗ trợ khi cần thiết.

Ảnh: AI.



Chất điện giải không chỉ xuất hiện trong đồ uống thể thao mà còn có trong các gói nhỏ pha vào nước hoặc các lựa chọn tự nhiên như nước dừa. Mặc dù cả hai đều hỗ trợ bù nước, chúng khác nhau về thành phần và phù hợp với các tình huống khác nhau.

Lợi ích của nước dừa

Nước dừa là lựa chọn tốt nếu bạn muốn bổ sung nước với thức uống có hương vị tự nhiên, không chứa đường hoặc thành phần nhân tạo. Nó chứa các chất điện giải tự nhiên như kali, magiê, canxi và một lượng nhỏ natri. Các khoáng chất này hỗ trợ cân bằng chất lỏng, co cơ và chức năng thần kinh.

Khác với hầu hết các gói điện giải, nước dừa rất giàu kali với khoảng 400 miligam mỗi cốc. Việc bổ sung nước dừa có thể giúp hỗ trợ cân bằng chất lỏng tổng thể.

Nước dừa phù hợp nhất để bổ sung chất lỏng sau các hoạt động nhẹ. Theo chuyên gia dinh, nước dừa cung cấp khả năng bù nước ở mức độ trung bình giữa nước lọc và đồ uống thể thao chuyên dụng. Do hàm lượng natri thấp, nước dừa có thể không đủ để bù nước sau khi tập luyện cường độ cao hoặc tiếp xúc với nhiệt độ cao trong thời gian dài.

Lợi ích của gói điện giải

Gói điện giải là cách tiện lợi để hỗ trợ quá trình hydrat hóa khi bạn đổ mồ hôi nhiều hoặc ở nơi nóng bức. Ưu điểm chính của sản phẩm này là hàm lượng natri cao. Chuyên gia dinh dưỡng giải thích natri là chất điện giải chính bị mất qua mồ hôi, việc bổ sung natri giúp hỗ trợ chức năng cơ bắp và cải thiện khả năng giữ nước của cơ thể.

Các gói điện giải đặc biệt có lợi khi bạn bị mất nước nhanh chóng do tập luyện cường độ cao, đi du lịch hoặc thời tiết khắc nghiệt. Chúng thường có nhiều hương vị khác nhau, giúp những người không thích nước lọc dễ dàng bổ sung đủ nước hơn. Một số loại còn chứa carbohydrate giúp cơ thể giữ nước hiệu quả hơn.

Những lưu ý khi sử dụng

Lượng chất điện giải càng nhiều không đồng nghĩa với khả năng giữ nước càng tốt. Nước lọc vẫn được coi là "tiêu chuẩn vàng" cho nhu cầu hàng ngày. Các sản phẩm bổ sung chỉ nên được sử dụng khi cơ thể mất nhiều chất lỏng hơn bình thường.

Lạm dụng gói điện giải có thể nạp vào cơ thể lượng natri không cần thiết, đặc biệt với những người ít vận động hoặc có bệnh lý về huyết áp. Ngược lại, nước dừa tuy ít natri nhưng lại chứa đường tự nhiên, có thể gây tích tụ năng lượng nếu uống quá thường xuyên.

Cách chọn phương án phù hợp

Đừng xem nhẹ nước lọc. Hầu hết mọi người có thể đáp ứng nhu cầu hydrat hóa chỉ bằng cách uống ít nhất 64 ounce nước mỗi ngày.

Chọn nước dừa cho các hoạt động nhẹ. Nếu bạn đi dạo hoặc tập thể dục ngắn, nước dừa cung cấp lượng điện giải vừa đủ mà không chứa quá nhiều natri.

Sử dụng gói điện giải khi đổ mồ hôi nhiều. Trong các buổi tập kéo dài hoặc khi ở trong điều kiện nóng bức, gói điện giải giúp bù đắp lượng natri mất đi và hỗ trợ phục hồi nhanh hơn.

Chú ý đến môi trường xung quanh. Nhiệt độ cao và độ cao lớn có thể làm tăng sự mất nước ngay cả khi mức độ hoạt động của bạn không thay đổi. Trong những điều kiện này, các gói điện giải sẽ phát huy hiệu quả tốt.