Ăn hàu sống, chuyện gì xảy ra? 10/02/2026 15:38

(PLO)-Dù chứa một lượng đáng kể axit béo omega 3 nhưng thói quen ăn hàu sống có thể gây hại cho sức khỏe.

Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) cho biết, hàu là nguồn thực phẩm giàu kẽm nhất hành tinh. Một khẩu phần hàu có thể cung cấp 600% - 1.000% nhu cầu kẽm mỗi ngày. Kẽm đóng vai trò then chốt trong miễn dịch, trao đổi chất và sức khỏe sinh sản.

Các nhà khoa học quốc tế đã phát hiện trong hàu có một chất chống oxy hóa cực mạnh tên là DHM. Chất này được chứng minh là mạnh gấp 15 lần so với trolox, một dạng Vitamin E trong việc bảo vệ tế bào gan khỏi stress oxy hóa.

Các chuyên gia cũng khuyến nghị, ăn hàu sống dù giàu dinh dưỡng nhưng ẩn chứa nhiều tiềm ẩn rủi ro. Hàu sống có thể chứa vi khuẩn vibrio vulnificus, gây ngộ độc nặng, đặc biệt nguy hiểm với người bệnh gan hoặc suy giảm miễn dịch.

Nhiều người tin rằng dùng tương ớt, chanh hoặc rượu có thể diệt được vi khuẩn trong hàu sống. Tuy nhiên, đây là quan niệm sai lầm. Cách duy nhất để tiêu diệt hoàn toàn vi khuẩn salmonella và các mầm bệnh khác là nấu chín thực phẩm.