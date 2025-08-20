Những loại thực phẩm giúp người chạy bộ tăng năng lượng và nhanh phục hồi

Để tối ưu hóa hiệu quả chạy, cần bổ sung hỗn hợp carbohydrate, chất béo lành mạnh và protein nạc. Các chuyên gia khuyến nghị một số loại thực phẩm sau để tăng cường năng lượng và phục hồi.
Theo VERYWELLHEALTH
(PLO)- Dinh dưỡng hợp lý đóng vai trò quan trọng đối với người chạy bộ, giúp cung cấp năng lượng cho quá trình tập luyện và hỗ trợ phục hồi.
