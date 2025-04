6 lợi ích sức khỏe tuyệt vời từ uống nước dứa trong mùa nóng 17/04/2025 11:02

Dứa (hay còn gọi là thơm) là loại trái cây nhiệt đới quen thuộc, không chỉ có hương vị chua ngọt thơm ngon giúp giải nhiệt hiệu quả trong mùa hè mà còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe đáng kinh ngạc.

Điều đặc biệt là những lợi ích này đến từ cả phần thịt quả lẫn phần vỏ thường bị bỏ đi, chủ yếu nhờ vào enzyme bromelain và hàm lượng vitamin C dồi dào.

Giải nhiệt, đẹp da, tăng đề kháng... là những lợi ích không ngờ từ việc uống nước dứa và trà từ vỏ dứa rất giàu dinh dưỡng. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.



Hãy cùng khám phá 6 lợi ích nổi bật của việc uống nước dứa hoặc nước ép/nước nấu từ dứa (bao gồm cả vỏ) trong mùa hè này.

Hỗ trợ giảm viêm hiệu quả

Dứa chứa một enzyme đặc biệt gọi là bromelain. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Chemistry & Biodiversity cho thấy ngay cả vỏ dứa cũng chứa một lượng đáng kể enzyme này.

Theo các chuyên gia, bromelain có khả năng giúp giảm viêm và sưng tấy trong cơ thể, mang lại tác động tích cực cho những người mắc các bệnh về xương khớp như viêm khớp.

Cải thiện hệ tiêu hóa

Uống nước dứa giúp cải thiện tiêu hóa vì nó chứa bromelain là enzyme phân giải protein, có nghĩa là nó giúp cơ thể phân hủy và tiêu hóa chất đạm hiệu quả hơn. Điều này giúp cải thiện quá trình tiêu hóa tổng thể, giảm các triệu chứng khó chịu như đầy hơi, chướng bụng.

Đặc biệt, vỏ dứa rất giàu bromelain, do đó nước nấu từ vỏ dứa (thường gọi là trà vỏ dứa) có thể rất hiệu quả trong việc hỗ trợ tiêu hóa. Enzyme này còn có đặc tính kháng khuẩn, giúp bảo vệ đường ruột.

Tăng cường miễn dịch tự nhiên

Không chỉ thịt quả, vỏ dứa còn là nguồn cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất quan trọng như vitamin C, canxi, kali, cùng với chất xơ và nước.

Hàm lượng vitamin C dồi dào từ uống nước dứa giúp tăng cường chức năng của hệ thống miễn dịch, bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây bệnh và chống lại các gốc tự do có hại.

Giàu chất chống oxy hóa, ngừa lão hóa

Uống nước dứa hoặc trà nấu từ dứa (cả thịt và vỏ) rất giàu các hợp chất chống oxy hóa mạnh như flavonoid, axit phenolic và vitamin C. Các chất này giúp bảo vệ tế bào cơ thể khỏi tổn thương do stress oxy hóa (gây ra bởi các gốc tự do), góp phần làm chậm quá trình lão hóa.

Nuôi dưỡng làn da khỏe đẹp

Hàm lượng vitamin C (axit ascorbic) dồi dào trong dứa đóng vai trò quan trọng trong việc tổng hợp collagen – một protein thiết yếu cho cấu trúc da. Việc bổ sung đủ vitamin C giúp cải thiện độ đàn hồi, làm chậm các dấu hiệu lão hóa và duy trì làn da khỏe mạnh, mịn màng.

Tăng cường năng lượng cho cơ thể

Vitamin C không chỉ tốt cho miễn dịch và làn da mà còn cần thiết cho quá trình chuyển hóa năng lượng. Một nghiên cứu trên Tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Hoa Kỳ cho thấy sự thiếu hụt vitamin C có thể dẫn đến cảm giác mệt mỏi, suy nhược.

Enzyme bromelain và vitamin C trong dứa cùng tham gia vào quá trình chuyển hóa protein và glucose, từ đó góp phần cung cấp và duy trì năng lượng cho các hoạt động của cơ thể.

Để nhận được lợi ích từ vỏ dứa, bạn có thể áp dụng cách đơn giản sau: Rửa thật sạch phần vỏ bên ngoài, cho vào nồi cùng lượng nước vừa đủ, đun sôi nhỏ lửa trong khoảng 15-20 phút. Sau đó, lọc bỏ bã, lấy phần nước để nguội và thưởng thức. Có thể thêm vài lát gừng hoặc sả vào đun cùng để tăng hương vị và công dụng.