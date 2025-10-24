Người tiêu dùng cần gì ở thức uống hỗ trợ dinh dưỡng? 24/10/2025 14:46

Tetra Pak, ông lớn ngành bao bì thực phẩm cùng Công ty Cổ phần iPOS.vn, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực F&B (thực phẩm đồ uống) vừa ra mắt Báo cáo nghiên cứu người tiêu dùng toàn cầu về thức uống hỗ trợ dinh dưỡng (FSN). Báo cáo khảo sát trên 25.500 người tiêu dùng ở nhiều độ tuổi, tại 17 quốc gia trên thế giới.

Thức uống hỗ trợ dinh dưỡng được lựa chọn ngày càng nhiều

Kết quả nghiên cứu cho thấy, người tiêu dùng ở nhiều quốc gia đánh giá các sản phẩm FSN đang trở thành một phần trong kế hoạch chăm sóc sức khỏe toàn diện của họ. Nhờ vào các yếu tố như hỗ trợ sức khỏe thể chất (58%), đảm bảo bổ sung dinh dưỡng hằng ngày (51%) và duy trì năng lượng cho một ngày bận rộn (47%).

Theo báo cáo, FSN đang ghi nhận sức hút ngày càng tăng, đặc biệt là nhóm chú trọng sức khỏe, với 59% bày tỏ sự hứng thú với thực phẩm ở dạng lỏng.

Sức hấp dẫn của sản phẩm đến từ tính tiện dụng trong đời sống hằng ngày như không cần chuẩn bị, dễ bảo quản và phù hợp khi di chuyển. Xu hướng này phản ánh rõ mong muốn của người tiêu dùng hiện đại đối với những sản phẩm phù hợp hơn với nhịp sống năng động nhưng vẫn chú trọng sức khỏe.

Bên cạnh lợi ích về thể chất, các sản phẩm FSN còn được đánh giá cao nhờ khả năng hỗ trợ cải thiện sức khỏe tinh thần, vóc dáng và hỗ trợ cho việc tập luyện thể thao. Có 42% người dùng cho biết họ chọn FSN vì muốn chủ động kiểm soát sức khỏe, 39% tìm kiếm sự yên tâm về dinh dưỡng và 30% mong muốn có được sự cân bằng và giảm bớt căng thẳng.

Ngoài ra, có 21% người tiêu dùng lựa chọn các sản phẩm FSN vì sự tiện lợi khi di chuyển, trong khi 18% bị thuyết phục bởi khả năng tiết kiệm thời gian cho bữa ăn chính hoặc bữa ăn nhẹ.

Đáng chú ý, báo cáo chỉ ra ở mỗi nhóm đối tượng khách hàng sẽ có một mối quan tâm khác nhau về chất lượng, hương vị khi sử dụng thức uống hỗ trợ dinh dưỡng.

Cụ thể nhóm người trẻ quan tâm nhiều hơn đến việc thưởng thức hương vị, trong khi nhóm lớn tuổi tìm kiếm sự yên tâm trong chế độ dinh dưỡng.

Các yếu tố chính thúc đẩy người dùng chọn sản phẩm FSN. Ảnh: Tetra Pak

Người dùng vẫn đề cao nguyên liệu tự nhiên trong sản phẩm

Thông qua các chỉ số nghiên cứu, bà Anna Larsson, Giám đốc Ngành hàng FSN của Tetra Pak cho biết: tính tiện lợi luôn là yếu tố trọng yếu mà người tiêu dùng mong đợi. Với các thương hiệu, đây là cơ hội để dẫn đầu bằng những giải pháp tiện dụng, công thức sáng tạo, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng và mang lại giá trị cao hơn cho khách hàng.

Tuy nhiên, bà nhấn mạnh sức hút của phân khúc này không chỉ đến từ sự tiện lợi.

Từ kết quả của khảo sát, bà Anna Larsson chỉ ra, có tới 71% người tiêu dùng ưa chuộng hiệu quả lâu dài từ nguyên liệu tự nhiên hơn là kết quả nhanh từ chế phẩm tổng hợp, và họ sẵn sàng chi trả cao hơn để có được sản phẩm như vậy.

Báo cáo cũng chỉ ra nhiều mối quan tâm của người tiêu dùng mà bao bì có thể giải quyết, như giá cả, độ tin cậy của sản phẩm, sự thuận tiện khi sử dụng và tính minh bạch về thành phần. Hiện có 63% người tiêu dùng sử dụng sản phẩm FSN ở dạng nguyên bản. Vì vậy, theo nghiên cứu này, bao bì dùng một lần nhưng an toàn, dễ bảo quản và có hạn sử dụng dài được xem là giải pháp tối ưu để đáp ứng nhu cầu hiện nay.

"Điều này cho thấy sự chuyển dịch rõ nét sang các giá trị tiêu dùng thực chất, hướng đến sức khỏe lâu dài", bà Anna Larsson nhận định.

Vị này cũng kỳ vọng, các kết quả nghiên cứu trên có thể mang đến định hướng rõ ràng cho các thương hiệu FSN đang muốn phát triển thị phần.

Việt Nam cũng không nằm ngoài làn sóng chuyển dịch toàn cầu trong lĩnh vực này. Theo nghiên cứu của Tetra Pak, CAGR của nhóm ngành FSN tại Việt Nam giai đoạn 2024-2027 dự kiến đạt 8,4%, cao hơn đáng kể so với mức 6,7% của giai đoạn 2020-2023.

Trong đó xu hướng sản phẩm dinh dưỡng giàu đạm đang phát triển rất nhanh, và đây cũng là hướng đi tiềm năng cho các nhà sản xuất trong nước.