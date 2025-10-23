Đau họng: Những thực phẩm tưởng tốt nhưng càng ăn bệnh càng lâu khỏi 23/10/2025 20:19

(PLO)- Nhiều người tin rằng ăn uống lành mạnh sẽ giúp nhanh khỏi đau họng, nhưng sự thật là có những thực phẩm tưởng tốt lại khiến cổ họng viêm lâu hơn và khó chịu thêm.

Theo Doctor NDTV, khi bị đau họng, nhiều người nghĩ rằng chỉ cần ăn uống lành mạnh là sẽ nhanh khỏi. Tuy nhiên, không phải thực phẩm “tốt cho sức khỏe” nào cũng phù hợp trong giai đoạn này. Một số loại có thể vô tình khiến cổ họng thêm đau rát, viêm nặng hơn hoặc lâu lành hơn do đặc tính axit, cay, thô ráp hoặc gây tăng tiết nhầy.

Trái cây họ cam quýt

Cam, chanh, bưởi chứa nhiều vitamin C giúp tăng đề kháng, nhưng lại có tính axit cao. Khi cổ họng đang viêm, những loại trái cây này có thể gây xót, bỏng rát và khiến cơn đau nặng thêm.

Cà chua

Dù giàu chất chống oxy hóa, cà chua cũng thuộc nhóm thực phẩm có tính axit. Ăn cà chua sống hoặc các món nhiều sốt cà chua dễ khiến niêm mạc họng bị kích ứng và đau hơn.

Đồ ăn cay

Ớt, tiêu hay các loại gia vị cay nóng có thể giúp kích thích vị giác, nhưng lại gây viêm, sưng và đau rát cổ họng. Người bị đau họng nên tạm thời tránh các món cay để niêm mạc có thời gian phục hồi.

Sản phẩm từ sữa

Sữa rất tốt cho xương, nhưng với một số người, nó có thể khiến chất nhầy đặc lại, làm cổ họng nặng và nghẹt hơn. Khi bị đau họng, bạn nên chọn trà thảo mộc ấm hoặc nước ấm với mật ong thay vì uống sữa lạnh.

Rau sống

Rau sống giàu vitamin và chất xơ, nhưng có bề mặt thô ráp, dễ gây xước niêm mạc họng. Thay vì ăn sống, bạn nên hấp hoặc luộc nhẹ để rau mềm hơn, giúp dễ nuốt và tốt cho tiêu hóa.

Khi bị đau họng, chọn sai thực phẩm có thể khiến tình trạng viêm nặng hơn dù bạn vẫn đang ăn “đúng cách”.



Thực phẩm lên men

Dưa muối, kim chi hay sữa chua lên men có lợi khuẩn tốt cho đường ruột, nhưng lại chứa nhiều muối và axit dễ khiến họng khô, rát. Khi đau họng, bạn nên ưu tiên các món súp ấm, cháo loãng hoặc khichdi (cơm nấu mềm kiểu Ấn Độ) để dễ tiêu và dịu họng hơn.