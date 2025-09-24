7 thực phẩm đóng hộp giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim 24/09/2025 13:23

(PLO)- Thực phẩm đóng hộp không chỉ tiện lợi mà còn tốt cho sức khỏe vì các loại thực phẩm này giàu chất xơ và Omega-3.

Các thực phẩm đóng hộp này cung cấp chất xơ giúp giảm mức triglyceride. Nồng độ triglyceride cao làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, nhưng thay đổi chế độ ăn uống có thể giúp giảm chỉ số này.

Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Dưới đây là bảy loại thực phẩm đóng hộp được các chuyên gia dinh dưỡng khuyên dùng để giúp giảm triglyceride, đồng giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Cá đóng hộp

Thực phẩm đóng hộp này là một lựa chọn protein tiết kiệm và tiện lợi. Một đánh giá về các nghiên cứu cho thấy, ăn cá – đặc biệt là cá nhiều dầu – có liên quan đến việc giảm triglyceride ở cả người khỏe mạnh và những người mắc bệnh.

Đậu

Đậu cung cấp nhiều chất dinh dưỡng như protein, chất xơ, vitamin và chất chống oxy hóa. Đặc biệt, chất xơ là một dưỡng chất giúp chống lại tình trạng triglyceride cao và đậu chứa rất nhiều chất này.

Đậu đặc biệt giàu chất xơ hòa tan, một loại chất xơ giúp giảm hấp thụ chất béo trong ruột, từ đó làm giảm triglyceride.

Rau bina

Một khẩu phần rau bina đóng hộp 1 cốc cung cấp 5 gram chất xơ. Nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những người trưởng thành thừa cân hoặc béo phì có chế độ ăn nhiều chất xơ có mức triglyceride thấp hơn những người có lượng chất xơ hấp thụ không lý tưởng.

Đậu lăng

Nếu bạn muốn bổ sung thêm protein thực vật, đậu lăng đóng hộp là một lựa chọn đáng thử. Nửa cốc đậu lăng đóng hộp cung cấp hơn 7 gram chất xơ, gần 30% nhu cầu chất xơ hàng ngày.

Bí ngô

Bạn có thể sử dụng bí ngô đóng hộp trong nhiều món ăn từ ngọt đến mặn, chỉ cần đảm bảo mua loại không thêm đường hoặc muối. Một khẩu phần ½ cốc bí ngô đóng hộp chứa ít hơn 50 calo và cung cấp 3 gram chất xơ giúp giảm triglyceride.

Cà chua

Thực phẩm đóng hộp này chứa nhiều chất chống oxy hóa gọi là lycopene, một chất mà nghiên cứu cho thấy có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Hơn nữa, cà chua nấu chín (như cà chua đóng hộp) có hàm lượng chất chống oxy hóa này cao hơn.

Mặc dù lycopene không trực tiếp giải quyết vấn đề triglyceride cao, nhưng cà chua đóng hộp giúp dễ dàng bổ sung thêm chất xơ vào món ăn, từ đó giúp giảm triglyceride và giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Tim atisô

Atisô được đánh giá cao trong việc giúp giảm triglyceride vì chúng là một trong những loại rau củ giàu chất xơ nhất: một khẩu phần ½ cốc cung cấp 4 gram chất xơ, tương đương khoảng 16% nhu cầu chất xơ hàng ngày.