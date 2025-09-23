Tác hại khó lường của chứng nghiện đường 23/09/2025 14:16

Nếu bạn không thể từ bỏ chứng nghiện đường, hãy tìm hiểu những dấu hiệu nhận biết và cách giải quyết hiệu quả.

Các chuyên gia cho rằng chứng nghiện đường có thể tác động đến não tương tự như một số chất gây nghiện. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.



Dấu hiệu nhận biết

Chứng nghiện đường biểu hiện khác nhau ở mỗi người, nhưng các dấu hiệu và triệu chứng phổ biến thường bao gồm thèm đồ ngọt mãnh liệt, ăn hoặc uống đồ có đường ngay cả khi không đói.

Bạn thường xuyên ăn đồ ngọt, cảm thấy mệt mỏi hoặc đầy hơi sau khi ăn, tâm trạng thay đổi, dễ cáu kỉnh, trầm cảm hoặc lo lắng, dùng đường để đối phó với cảm xúc tiêu cực, giấu giếm hoặc nói dối về lượng đường đã tiêu thụ. Thậm chí, bạn còn gặp các triệu chứng cai đường như chóng mặt, mệt mỏi, buồn nôn hoặc đầu óc mụ mẫm khi ngừng ăn đồ ngọt.

Nguyên nhân chính xác vẫn chưa được xác định rõ, nhưng có một số yếu tố có thể dẫn đến việc thèm đồ ngọt. Mất cân bằng hóa học là một nguyên nhân, một số nhà nghiên cứu cho rằng sự mất cân bằng các chất như serotonin có thể gây ra cảm giác thèm đường. Tác dụng của thuốc cũng là một yếu tố khi một số loại thuốc kích thích cơn đói hoặc ảnh hưởng đến lượng đường trong máu, từ đó làm tăng cảm giác thèm ăn.

Thói quen ăn đồ ngọt sau bữa ăn cũng là một nguyên nhân phổ biến. Ngoài ra, cơ thể thiếu dinh dưỡng có thể gây ra cảm giác thèm những thực phẩm giàu calo, cảm xúc tiêu cực thường là nguyên nhân gây ra chứng thèm đường và giấc ngủ kém có liên quan đến việc tiêu thụ nhiều thực phẩm chế biến sẵn và giàu đường.

Chứng nghiện đường có thể gây ra nhiều vấn đề sức khỏe, bao gồm tăng cân, sâu răng, viêm nhiễm, kháng insulin và tiểu đường tuýp 2, bệnh tim và trầm cảm.

Giải pháp cai nghiện đường hiệu quả

Nếu đồ ngọt đã trở thành một phần của chế độ ăn hằng ngày, việc giảm bớt và cai nghiện có thể mất thời gian. Một số chiến lược bạn có thể áp dụng là uống đủ nước để hỗ trợ tiêu hóa và tạo cảm giác no.

Tăng cường chất xơ và protein sẽ giúp bạn no lâu hơn và ổn định lượng đường trong máu. Ăn chất béo lành mạnh (trong cá béo và các loại hạt) giúp tiêu hóa chậm hơn, ngăn ngừa lượng đường trong máu tăng đột biến và giảm cảm giác thèm ăn.

Ngủ đủ giấc vì thiếu ngủ có thể làm tăng hormone gây đói và giảm hormone ức chế thèm ăn, dễ dẫn đến ăn vặt đêm khuya.

Tập thể dục thường xuyên cũng giúp giảm căng thẳng và tăng hormone tạo cảm giác dễ chịu. Cuối cùng, hãy tránh đồ uống có đường, đây là cách đơn giản để giảm lượng đường nạp vào cơ thể, thay vào đó bạn nên chọn nước lọc hoặc các loại đồ uống không đường khác.