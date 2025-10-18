5 biện pháp bảo vệ sức khỏe trẻ em khi chất lượng không khí suy giảm 18/10/2025 17:51

(PLO)- Khi chất lượng không khí suy giảm, đặc biệt trong những tháng ô nhiễm nặng, trẻ em là đối tượng dễ bị tổn thương nhất.

Bởi phổi trẻ em đang trong giai đoạn phát triển, nhịp thở nhanh và thói quen hoạt động ngoài trời khiến trẻ dễ bị ảnh hưởng bởi các hạt ô nhiễm độc hại.

Theo chuyên gia tư vấn về hô hấp, các chất ô nhiễm có thể xâm nhập sâu vào phổi trẻ, gây ra các tổn hại lâu dài, không chỉ giới hạn ở các triệu chứng dị ứng hoặc ho. Tình trạng này đe dọa trực tiếp đến sự phát triển hô hấp tổng thể và sức khỏe lâu dài của trẻ. Do đó, việc áp dụng các biện pháp phòng ngừa kịp thời là cần thiết.

Dưới đây là 5 chiến lược thiết thực, bao gồm giảm thiểu tiếp xúc ngoài trời, cải thiện chất lượng không khí trong nhà, và tăng cường hệ miễn dịch tự nhiên, nhằm bảo vệ sức khỏe trẻ em một cách toàn diện.

Giảm thiểu tiếp xúc ngoài trời khi ô nhiễm đạt đỉnh

Chất lượng không khí thường xấu đi vào sáng sớm và tối muộn. Các phụ huynh nên khuyến khích trẻ tham gia các hoạt động trong nhà. Nếu bắt buộc phải ra ngoài, cần đảm bảo trẻ đeo khẩu trang N95 vừa vặn, đặc biệt tại các khu vực đô thị lớn hoặc khu công nghiệp.

Duy trì không khí trong nhà sạch sẽ

Ô nhiễm có thể xâm nhập vào không gian sống. Để cải thiện chất lượng không khí trong nhà, phụ huynh nên: Sử dụng máy lọc không khí HEPA; Đóng kín cửa sổ khi chỉ số AQI (Chỉ số Chất lượng Không khí) cao; Tránh các nguồn gây ô nhiễm nội bộ như hút thuốc lá, đốt nhang hoặc xịt hóa chất aerosol trong nhà.

Tăng cường miễn dịch bằng dinh dưỡng

Một hệ miễn dịch khỏe mạnh giúp trẻ chống lại tác hại của ô nhiễm. Phụ huynh nên bổ sung các thực phẩm giàu Vitamin C và E (như quả mọng, cam quýt, rau bina và các loại hạt) vào chế độ ăn của trẻ. Các loại đồ uống truyền thống như sữa nghệ hoặc nước mật ong ấm cũng được khuyến khích để hỗ trợ cơ thể đào thải độc tố.

Theo dõi sức khoẻ chặt chẽ và can thiệp sớm

Phụ huynh cần theo dõi sát các triệu chứng hô hấp như ho, khò khè hoặc khó thở. Cần đưa trẻ đi khám bác sĩ nhi khoa ngay lập tức, đặc biệt đối với trẻ có tiền sử hen suyễn hoặc dị ứng. Việc can thiệp sớm bằng các loại thuốc dự phòng hoặc thuốc kháng histamine sẽ giúp giảm thiểu rủi ro biến chứng.

Vai trò của nhà trường và cộng đồng

Các cơ sở giáo dục cần theo dõi chỉ số AQI để điều chỉnh lịch trình và các hoạt động thể chất ngoài trời cho học sinh. Việc tổ chức các chiến dịch nâng cao nhận thức, phát khẩu trang và đảm bảo hệ thống thông gió hợp lý tại trường học là rất quan trọng.

Ở cấp độ cộng đồng, các sáng kiến như hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân (ví dụ: đi chung xe), giảm đốt pháo hoa và tích cực trồng cây xanh là những hành động thiết thực giúp giảm mức độ phơi nhiễm chung với các chất ô nhiễm độc hại. Nghiên cứu khoa học cho thấy, sự kết hợp nhất quán của các hành động phòng ngừa này có thể bảo vệ đáng kể sức khỏe hô hấp của trẻ em.