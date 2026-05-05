Bắt khẩn cấp 3 thanh niên dùng mũ bảo hiểm đánh người đang chạy xe máy 05/05/2026 11:18

(PLO)- Công an TP.HCM bắt khẩn cấp 3 nam thanh niên dùng mũ bảo hiểm đánh một người chạy xe máy trên đường khiến người này té ngã ở phường Tam Thắng.

Ngày 5-5, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra lệnh bắt khẩn cấp 3 thanh niên là Phan Văn Nhựt (20 tuổi), Nguyễn Quốc Chỉnh (22 tuổi) và Lê Phú Thành (19 tuổi) để điều tra hành vi dùng mũ bảo hiểm đánh người đang chạy xe máy khiến người này té ngã.