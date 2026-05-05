TP.HCM: Bắt khẩn cấp 3 thanh niên dùng mũ bảo hiểm đánh người chạy xe máy té ngã 05/05/2026 10:24

(PLO)- Công an TP.HCM bắt khẩn cấp 3 nam thanh niên dùng mũ bảo hiểm đánh một người chạy xe máy trên đường khiến người này té ngã ở phường Tam Thắng.

Ngày 5-5, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ Phan Văn Nhựt (20 tuổi), Nguyễn Quốc Chỉnh (22 tuổi) và Lê Phú Thành (19 tuổi) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một người đàn ông bị nhóm người đi xe máy áp sát, dùng nón bảo hiểm đánh khi đang lưu thông trên đường tại phường Tam Thắng. Ngay sau đó, Công an phường Tam Thắng đã khẩn trương vào cuộc xác minh.

Qua điều tra ban đầu, công an xác định do mâu thuẫn cá nhân, Nhựt rủ Chỉnh và Thành cùng tham gia đánh anh VNT (20 tuổi, ngụ phường Tam Thắng).

Công an bắt ba người gồm Nhựt, Thành, Chỉnh (từ trái qua). Ảnh: CA

Khoảng 15 giờ 20 ngày 1-5, thấy anh T điều khiển xe rời nơi làm việc, nhóm này bám theo. Đến khu vực đường Lê Lợi (phường Tam Thắng), Chỉnh lái xe áp sát để Nhựt dùng nón bảo hiểm đánh vào đầu nạn nhân. Chỉnh còn dùng chân đạp vào xe khiến anh T té ngã xuống đường.

Công an tiến hành thực nghiệm hiện trường để điều tra. Ảnh: CA

Không dừng lại, nhóm này tiếp tục quay lại truy đuổi và tấn công nạn nhân thêm một lần nữa khi anh T đang di chuyển, sau đó nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Toàn bộ diễn biến vụ việc được camera hành trình của phương tiện lưu thông phía sau ghi lại. Clip sau đó lan truyền trên mạng xã hội, gây bức xúc trong dư luận vì tính chất côn đồ của các nghi phạm.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ. Ảnh: CA

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Tam Thắng đã truy xét, triệu tập những người liên quan. Tại cơ quan điều tra, Nhựt, Chỉnh và Thành đã thừa nhận hành vi vi phạm.