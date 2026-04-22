Bắt khẩn cấp hai mẹ con sản xuất dấm ăn bằng axit pha nước lã 22/04/2026 16:30

(PLO)- Hai mẹ con ở Quảng Ninh dùng Axit acetic pha với nước lã để sản xuất dấm, sau đó gắn mác “Dấm nếp ủ men từ gạo” bán ra thị trường từ năm 2018 đến nay.

Ngày 22-4, theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, khởi tố bị can đối với Phạm Thanh Tuấn (41 tuổi) và Vũ Thị Dung (63 tuổi, mẹ của Tuấn) để điều tra về hành vi sản xuất hàng giả là lương thực, thực phẩm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành Quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Thanh Tuấn. Ảnh: CAQN

Trước đó, qua công tác trinh sát, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện Công ty TNHH MTV Tuấn Hằng chuyên kinh doanh hàng tiêu dùng. Đặc biệt, sản phẩm “Dấm nếp ủ men từ gạo” do công ty sản xuất có số lượng lớn bất thường, không phù hợp quy trình sản xuất truyền thống.

Ngày 19-3, lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất cơ sở này, bắt quả tang Phạm Thanh Tuấn đang dùng hóa chất Axit acetic pha loãng với nước máy để sản xuất dấm thay vì phương pháp lên men tự nhiên. Tỉ lệ pha chế được xác định là 6 lít axit cho 200 lít nước.

Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ 1.794 chai nhựa dán mác “Dấm nếp ủ men từ gạo” (loại 450ml/chai), tương đương 807,3 lít, cùng nhiều can nhựa chứa Axit acetic và tem mác phục vụ sản xuất.

Cơ quan chức năng kiểm tra cơ sở sản xuất dấm tại Công ty TNHH MTV Tuấn Hằng. Ảnh: CAQN

Mở rộng điều tra, công an xác định bà Vũ Thị Dung là người thành lập công ty, trực tiếp mua thiết bị và dùng hóa chất pha dấm giả từ năm 2018 đến tháng 9-2025 thì dừng. Sau đó, bà Dung tiếp tay cho con trai bán số dấm giả này ra thị trường để thu lời.

Theo cơ quan công an, việc dùng Axit acetic làm dấm giả có thể gây ngộ độc thần kinh, ung thư, thậm chí tử vong nếu pha vượt ngưỡng cho phép. Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát kinh tế tiếp tục mở rộng điều tra.