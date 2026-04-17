Công an thu giữ 4 tấn giá đỗ chứa chất cấm 17/04/2026 16:19

Ngày 17-4, thông tin từ công an tỉnh Quảng Ninh cho hay lực lượng chức năng đã thu giữ khoảng 4 tấn giá đỗ chứa chất cấm tại một cơ sở trên địa bàn phường Mạo Khê.

Theo đó, ngày 14-4, tại phường Mạo Khê, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra một xưởng sản xuất giá đỗ hoạt động trái phép. Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan Công an phát hiện nhiều dấu hiệu vi phạm liên quan đến việc sử dụng hóa chất trong quá trình sản xuất.

Chủ cơ sở được xác định là Tạ Văn Xã (34 tuổi, trú tại phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh). Nhà xưởng có diện tích khoảng 100 m², hoạt động từ năm 2024.

Gần 4 tấn giá đỗ thành phẩm thu giữ tại xưởng sản xuất giá đỗ tại Mạo Khê. Ảnh: CAQN

Theo tài liệu thu thập, mỗi ngày cơ sở này sản xuất khoảng 700 kg giá đỗ, giá bán dao động từ 6.000 đến 7.000 đồng/kg. Với sản lượng lớn và thời gian hoạt động kéo dài, một lượng đáng kể giá đỗ từ cơ sở này đã được đưa ra tiêu thụ trên thị trường.

Tại hiện trường, bên trong xưởng là hàng trăm thùng ủ giá đỗ đang trong quá trình sinh trưởng. Điều kiện sản xuất chật hẹp, ẩm thấp, không bảo đảm các tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm. Đáng chú ý, lực lượng chức năng phát hiện một số can chứa dung dịch nghi là hóa chất phục vụ quá trình sản xuất.

Ban đầu, Xã khai nhận đây là dung dịch tẩy rửa dùng để vệ sinh dụng cụ. Tuy nhiên, qua kiểm tra và giám định, cơ quan chức năng xác định dung dịch này là 6-Benzylaminopurine (6-BAP) – một loại hormone thực vật tổng hợp thuộc nhóm Cytokinin, bị cấm sử dụng trong sản xuất thực phẩm. Chất này tác dụng kích thích tăng trưởng, khiến giá đỗ phát triển nhanh, thân mập, rễ ngắn và giữ được độ tươi lâu, tạo hình thức bắt mắt.

Bên trong xưởng sản xuất giá đỗ tại phường Mạo Khê. Ảnh: CAQN

Trước những chứng cứ rõ ràng, Xã đã thừa nhận việc sử dụng loại dung dịch mà cơ sở gọi là “nước kẹo” để xử lý giá đỗ, với mục đích triệt rễ và làm mập sản phẩm. Theo lời khai, Xã pha dung dịch với nước rồi tưới trực tiếp vào giá đỗ trong quá trình sản xuất.

Đáng chú ý, số sản phẩm này chủ yếu được tiêu thụ tại các chợ dân sinh, gây khó khăn trong việc kiểm soát nguồn gốc và tiềm ẩn nguy cơ lan rộng ra cộng đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế cũng đã phát hiện, xử lý 2 cơ sở sản xuất giá đỗ sử dụng chất cấm tương tự tại phường Quảng Yên, thu giữ hơn 8 tấn giá đỗ vi phạm.