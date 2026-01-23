Khởi tố 2 nữ bị can, thu giữ gần 3 tấn giá đỗ dùng chất cấm 23/01/2026 19:24

Ngày 23-1, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị T (46 tuổi) và Phạm Thị Th (42 tuổi, cùng trú xã Tân Thuận, tỉnh Hưng Yên) về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Cơ sở sản xuất giá đỗ sử dụng chất cấm bị phát hiện. Ảnh: CA

Trước đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Hưng Yên đã phát hiện dấu hiệu vi phạm tại 2 cơ sở sản xuất giá đỗ ở xã Tân Thuận. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ gần 3 tấn giá đỗ có dấu hiệu sử dụng chất cấm.

Kết quả điều tra xác định, từ ngày 14 đến 18-1, hai cơ sở sản xuất giá đỗ do hai bị can nêu trên làm chủ đã sử dụng chất 6-benzylaminopurine. Đây là chất không thuộc danh mục được phép sử dụng trong sản xuất thực phẩm để kích thích sinh trưởng giá đỗ, đưa ra thị trường tiêu thụ.

Cơ quan điều tra đã thu giữ 3 tấn giá đỗ sử dụng chất cấm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố hai bị can về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm theo khoản 1, Điều 317 Bộ luật Hình sự. Các quyết định khởi tố đã được Viện KSND Khu vực 5- tỉnh Hưng Yên phê chuẩn theo quy định.

Vụ án đang được Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định.