Công an bắt khẩn cấp kẻ ném ghế, hành hung phụ nữ lớn tuổi tại quán ăn 09/04/2026 07:40

(PLO)- Công an tỉnh Gia Lai đã vào cuộc xác minh và tạm giữ hình sự người đàn ông hành hung phụ nữ lớn tuổi tại phường Quy Nhơn Nam.

Ngày 9-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Ý (35 tuổi, ngụ khu phố 33, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Nguyễn Văn Ý. Ảnh: CA

Công an xác định Ý là người đàn ông có hành vi đánh người phụ nữ lớn tuổi tại quán vỉa hè đường Hoàng Văn Thụ, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai.

Trước đó, khoảng 4 giờ 40 phút ngày 7-4, Ý cùng hai người đàn ông khác ghé quán bánh bèo trên đường Hoàng Văn Thụ ngồi ăn.

Tại đây, Ý dùng ghế ném vào đầu, dùng tay đánh vào đầu và mặt bà L. Nạn nhân phải nhập viện trong tình trạng bị thương tích vùng mặt, đầu. Sau đó, con trai bà L đến hiện trường cũng bị người đàn ông này đuổi đánh.