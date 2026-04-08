Công an xác minh clip một phụ nữ lớn tuổi bị đập ghế nhựa vào người 08/04/2026 07:36

(PLO)- Công an đang xác minh vụ người đàn ông hành hung người phụ nữ lớn tuổi bán quán ăn vỉa hè tại phường Quy Nhơn Nam.

Ngày 8-4, Công an phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai cho biết đơn vị đang xác minh clip ghi lại cảnh một phụ nữ lớn tuổi bị một người đàn ông xúc phạm, hành hung.

Theo camera an ninh, sự việc xảy ra lúc 4 giờ 35 phút ngày 7-4, tại đường Hoàng Văn Thụ, phường Quy Nhơn Nam. Trước đó, mạng xã hội xuất hiện clip hai phút ghi lại cảnh ba người đàn ông ngồi ở quán vỉa hè và phát sinh sự việc.

Hình ảnh người đàn ông dùng ghế đánh vào đầu người phụ nữ lớn tuổi. Ảnh cắt từ clip

Một người đàn ông mặc áo đen xảy ra mâu thuẫn với người phụ nữ lớn tuổi là chủ quán ăn. Bất ngờ, người này dùng ghế nhựa đánh thẳng vào đầu và có nhiều lời thô tục xúc phạm nạn nhân.

Tiếp đó, người đàn ông nhổ nước bọt và dùng tay đánh vào vùng mặt khiến người phụ nữ chỉ biết kêu la.