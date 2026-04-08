Công an tỉnh Gia Lai thông tin vụ một phụ nữ lớn tuổi bị ném ghế vào người 08/04/2026 19:05

(PLO)- Công an tỉnh Gia Lai chỉ đạo làm rõ vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại quán ăn vỉa hè phường Quy Nhơn Nam, khiến một phụ nữ lớn tuổi nhập viện.

Ngày 8-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai, cho biết đã chỉ đạo Công an phường Quy Nhơn Nam phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự điều tra, xác minh vụ việc người phụ nữ lớn tuổi bị hành hung trên đường Hoàng Văn Thụ, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai.

Bước đầu, lực lượng công an xác định Nguyễn Văn Ý (35 tuổi, ngụ khu phố 33, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) là người đàn ông có hành vi đánh người phụ nữ lớn tuổi tại quán bánh bèo trên vỉa hè đường Hoàng Văn Thụ, phường Quy Nhơn Nam.

Người bị đánh là bà TTL (60 tuổi, ngụ phường Quy Nhơn Nam). Bà L là người làm thuê tại quán ăn trên.

Clip ghi lại vụ việc.

Trước đó, khoảng 4 giờ 40 phút ngày 7-4, Nguyễn Văn Ý cùng hai người đàn ông khác ghé quán bánh bèo trên đường Hoàng Văn Thụ, phường Quy Nhơn Nam ngồi ăn.

Tại đây, giữa Ý và bà L xảy ra tranh cãi về việc mua bán bánh bèo nên Ý có hành vi dùng ghế ném, dùng tay đánh vào đầu và mặt bà L.

Hậu quả, bà L bị sưng nề, đau nhiều vùng ở đầu và mặt, xây xát da vùng mặt được người thân đưa đi khám, chữa trị tại bệnh viện.

Bà TTL đang điều trị tại bệnh viện.

Liên quan vụ việc này, bà L cho biết con trai bà tên TML (25 tuổi) nghe tin mẹ bị đánh, chạy đến nơi cũng bị người đàn ông trên đánh đập và rút dao đe dọa.

Hiện Công an đang tiếp tục xác minh làm rõ.