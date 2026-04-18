Những cách đơn giản giúp cơ thể luôn mát mẻ và đủ nước trong mùa hè nóng 18/04/2026 10:14

(PLO)- Chỉ cần vài thay đổi nhỏ mỗi ngày, bạn có thể "đánh bại" cái nóng mùa hè, giữ cơ thể luôn mát mẻ, đủ nước và khỏe mạnh từ bên trong.

Podcast: Những cách đơn giản giúp cơ thể luôn mát mẻ và đủ nước trong mùa hè

Theo National Institute for Fitness and Sport (NIFS), mùa hè mang đến ánh nắng rực rỡ và những ngày dài lý tưởng cho các hoạt động ngoài trời. Tuy nhiên, nhiệt độ cao cũng dễ khiến cơ thể mất nước và nhanh chóng mệt mỏi. Để duy trì trạng thái sảng khoái và bảo vệ sức khỏe, bạn có thể áp dụng những thói quen đơn giản nhưng hiệu quả dưới đây:

Uống đủ nước mỗi ngày

Trong thời tiết nắng nóng, nhu cầu nước của cơ thể tăng cao, đặc biệt khi vận động nhiều. Hãy duy trì thói quen uống ít nhất 6-8 ly nước mỗi ngày và mang theo chai nước bên mình để nhắc nhở bổ sung nước thường xuyên.

Ưu tiên thực phẩm giàu nước

Bổ sung các loại trái cây và rau củ như dưa hấu, dưa leo, cam, dâu tây… không chỉ giúp cấp nước tự nhiên mà còn cung cấp vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể.

Mùa hè sẽ không còn là nỗi "ám ảnh" nếu bạn biết cách giữ cơ thể luôn mát mẻ, đủ nước và tràn đầy năng lượng chỉ với những thói quen đơn giản mỗi ngày.

Làm mới vị giác với nước uống tự nhiên

Nếu nước lọc trở nên nhàm chán, bạn có thể thêm lát chanh, lá bạc hà, hoặc trái cây tươi để tăng hương vị. Những loại nước này vừa dễ uống, vừa hỗ trợ duy trì thói quen uống nước đều đặn.

Theo dõi tình trạng cơ thể qua màu nước tiểu

Nước tiểu màu vàng nhạt hoặc gần như trong suốt là dấu hiệu cơ thể đủ nước. Ngược lại, màu sẫm hơn cho thấy bạn cần bổ sung nước ngay.

Hạn chế caffeine và đồ uống có cồn

Cà phê và rượu bia có thể làm tăng nguy cơ mất nước. Nếu sử dụng, hãy cân bằng bằng cách uống thêm nước để tránh ảnh hưởng đến cơ thể.

Bổ sung chất điện giải khi cần thiết

Khi vận động nhiều hoặc đổ mồ hôi nhiều, cơ thể không chỉ mất nước mà còn mất điện giải. Nước dừa hoặc đồ uống thể thao ít đường là lựa chọn phù hợp để bù đắp.

Sắp xếp thời gian hoạt động hợp lý

Tránh ra ngoài vào thời điểm nắng gắt (trưa - đầu giờ chiều). Thay vào đó, hãy chọn buổi sáng sớm hoặc chiều muộn, đồng thời nghỉ ngơi và tìm bóng râm khi cần.

Chọn trang phục thoáng mát

Ưu tiên quần áo nhẹ, rộng và làm từ chất liệu thoáng khí như cotton. Kết hợp với mũ rộng vành, kính râm để giảm tác động của ánh nắng.

Lắng nghe tín hiệu từ cơ thể

Đừng đợi đến khi khát mới uống nước. Các dấu hiệu như chóng mặt, mệt mỏi, khô miệng hay đau đầu đều cảnh báo cơ thể đang thiếu nước và cần được bổ sung kịp thời.

Giữ không gian sống luôn mát mẻ

Tắm nước mát, sử dụng quạt hoặc điều hòa và hạn chế nhiệt trong nhà sẽ giúp cơ thể dễ chịu hơn trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm.

Giữ đủ nước và duy trì cơ thể mát mẻ không chỉ giúp bạn tận hưởng mùa hè trọn vẹn hơn mà còn là chìa khóa để bảo vệ sức khỏe lâu dài. Chỉ với vài thay đổi nhỏ trong thói quen hằng ngày, bạn đã có thể vượt qua cái nóng một cách dễ dàng và an toàn.