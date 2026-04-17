Ăn yến mạch có thể làm tăng đột biến lượng đường trong máu không? 17/04/2026 15:11

(PLO)- Yến mạch tốt cho sức khỏe, nhưng nếu chọn sai loại hoặc thêm quá nhiều topping ngọt, món ăn sáng này vẫn có thể âm thầm đẩy đường huyết tăng vọt.

Theo Times Now, yến mạch luôn nằm trong danh sách những món ăn sáng tốt cho sức khỏe, đặc biệt với người muốn kiểm soát cân nặng và đường huyết. Tuy nhiên, không ít người vẫn băn khoăn liệu món ăn tưởng chừng "lành mạnh" này có thể khiến lượng đường trong máu tăng đột biến hay không.

Câu trả lời là có, nhưng không phải theo cách bạn nghĩ. Bởi bản chất, mọi thực phẩm chứa carbohydrate đều làm tăng đường huyết sau khi ăn. Điểm khác biệt nằm ở tốc độ hấp thu. Với yến mạch, nhờ giàu carbohydrate phức hợp và chất xơ hòa tan beta-glucan, quá trình chuyển hóa glucose thường diễn ra chậm và ổn định hơn nhiều so với bánh mì trắng hay ngũ cốc tinh chế.

Tuy vậy, mức độ ảnh hưởng còn phụ thuộc vào loại yến mạch, khẩu phần ăn và những topping đi kèm.

Không phải loại yến mạch nào cũng giống nhau

Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết chỉ số đường huyết (GI) của yến mạch thay đổi đáng kể tùy mức độ chế biến:

Yến mạch cắt thô (steel-cut oats): GI thấp, tiêu hóa chậm, phù hợp nhất để ổn định đường huyết

Yến mạch cán dẹt (rolled oats): GI trung bình, vẫn là lựa chọn tốt cho bữa sáng

Yến mạch ăn liền: Chúng có chỉ số đường huyết (GI) cao nhất, được chế biến nhiều hơn và có thể làm tăng lượng đường trong máu nhanh hơn.

Các chuyên gia cho biết yến mạch càng được chế biến nhiều thì càng nhanh chóng phân giải thành glucose.

Việc thêm đường tinh chế hoặc các loại trái cây có hàm lượng đường cao có thể làm tăng đột ngột lượng đường trong máu của bạn.

Điều gì xảy ra sau khi bạn ăn cháo yến mạch?

Sau khi ăn một bát yến mạch, cơ thể bạn sẽ phân giải carbohydrate thành glucose, chất này sẽ đi vào máu. Nhờ hàm lượng chất xơ cao, quá trình này diễn ra chậm hơn, giúp bạn cảm thấy no lâu hơn và tránh tình trạng tụt năng lượng đột ngột.

Tuy nhiên, nếu bột yến mạch của bạn chứa nhiều đường, siro tạo hương vị hoặc sữa có đường, những lợi ích của nó có thể nhanh chóng biến mất, dẫn đến lượng đường trong máu tăng đột biến tương tự như khi ăn các loại ngũ cốc ngọt.

Người bị tiểu đường có thể ăn yến mạch được không?

Theo các chuyên gia, yến mạch có thể là một lựa chọn tuyệt vời cho người mắc bệnh tiểu đường nếu được tiêu thụ đúng cách. Hàm lượng chất xơ trong yến mạch giúp cải thiện độ nhạy insulin và hỗ trợ kiểm soát đường huyết tốt hơn. Tuy nhiên, bạn cần chú ý đến khẩu phần ăn và các loại topping. Ăn quá nhiều hoặc thêm các thành phần nhiều đường vẫn có thể làm tăng lượng đường trong máu.

Làm thế nào để ngăn ngừa tình trạng đường huyết tăng đột biến?

Để cháo yến mạch thực sự tốt cho lượng đường trong máu, hãy làm theo những lời khuyên quan trọng sau:

Hãy chọn loại yến mạch ít qua chế biến, chẳng hạn như yến mạch cán dẹt hoặc yến mạch cắt thô, cho bữa sáng của bạn.

Hãy bổ sung protein từ các loại hạt, quả hạch và sữa chua Hy Lạp, những thực phẩm giúp làm chậm quá trình hấp thụ glucose.

Bao gồm các chất béo lành mạnh như bơ hạnh nhân hoặc hạt chia

Giới hạn đường bổ sung như mật ong, siro cây phong, hoặc thậm chí cả các gói hương liệu.

Hãy thêm các loại topping giàu chất xơ như quả mọng thay vì các loại trái cây nhiều đường.

Việc kết hợp yến mạch với protein và chất béo giúp tạo ra một bữa ăn cân bằng, ổn định lượng đường trong máu.