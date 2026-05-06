10 loại thực phẩm giúp giảm cân tự nhiên không cần ăn kiêng khắc nghiệt 06/05/2026 08:24

(PLO)- Nếu đang cố gắng giảm cân, những thực phẩm giàu protein và chất xơ dưới đây sẽ hỗ trợ bạn giảm mỡ tự nhiên mà không cần thực hiện chế độ ăn kiêng quá khắt khe.

Giảm cân tự nhiên là quá trình dần dần và cần nhiều thời gian để thấy kết quả. Bước đầu tiên là giảm lượng calo nạp vào bằng cách cắt giảm đường, bột mì tinh chế và thực phẩm chế biến sẵn. Tuy nhiên, ít ai biết có những loại thực phẩm cụ thể giúp hỗ trợ quá trình này rất hiệu quả.

Trứng giàu protein, giúp giảm cảm giác đói nhanh và tăng tốc độ trao đổi chất. Ảnh: AI.



Theo huấn luyện viên thể hình Will Stone đã chia sẻ trên mạng xã hội về danh sách các thực phẩm hỗ trợ giảm cân. Ông cho biết: "Để giảm mỡ bền vững, bạn phải làm việc theo sinh học của cơ thể. Những thực phẩm này có điểm chung là chỉ số no rất cao. Chúng báo hiệu não bộ ngừng cảm giác đói trước khi bạn tiêu thụ quá nhiều calo".

Dưới đây là 10 loại thực phẩm giúp việc giảm calo diễn ra tự nhiên và từ đó giúp giảm cân hiệu quả.

Bỏng ngô

Chuyên gia nhấn mạnh bỏng ngô có khối lượng lớn nhưng calo rất ít. Loại thực phẩm này giúp xua tan cơn thèm ăn nhanh chóng mà không phá vỡ kế hoạch ăn kiêng. Bạn có thể dùng bỏng ngô như một món ăn nhẹ buổi tối.

Trứng nguyên quả

Trứng giàu protein, giúp giảm cảm giác đói nhanh và tăng tốc độ trao đổi chất. Chuyên gia khuyên bạn nên ăn cả quả trứng vào bữa sáng để đạt hiệu quả giảm cân tốt nhất.

Ức gà

Ức gà chứa protein nạc, hỗ trợ đốt cháy calo ngay trong quá trình tiêu hóa. Món ăn này giúp no lâu, xây dựng cơ bắp và có hàm lượng calo thấp, phù hợp cho cả bữa trưa và bữa tối.

Bông cải xanh

Với khối lượng lớn và hầu như không chứa calo, bông cải xanh là nguồn chất xơ sạch. Thực phẩm này giúp phục hồi hệ tiêu hóa và duy trì cảm giác no lâu, từ đó giúp giảm cân hiệu quả.

Cà phê đen

Cà phê đen là công cụ hỗ trợ giảm mỡ hiệu quả nhưng thường bị đánh giá thấp. Nó giúp giảm cảm giác thèm ăn và cung cấp năng lượng sạch cho cơ thể.

Sữa chua Hy Lạp

Loại sữa chua này giàu protein và tiêu hóa chậm. Điều này giúp bạn xua tan cơn thèm đồ ngọt trước khi chúng làm gián đoạn quá trình tập luyện.

Cá thịt trắng

Các loại cá thịt trắng ít calo nhưng rất giàu protein. Chúng nuôi dưỡng cơ bắp, giúp giữ dáng thon gọn và hạn chế tích tụ mỡ thừa.

Quả táo

Táo giàu chất xơ và cần thời gian nhai kỹ. Quá trình này giúp não bộ nhận tín hiệu no nhanh hơn, đồng thời hỗ trợ làm sạch hệ tiêu hóa.

Trái cây màu đỏ

Các loại trái cây màu đỏ thường chứa ít đường nhưng có khối lượng lớn. Chúng giúp giảm lo âu và làm phong phú bữa ăn mà không gây dư thừa calo.

Yến mạch nguyên hạt

Đây là loại carbohydrate hấp thụ chậm, giúp bạn no lâu. Yến mạch ngăn ngừa sự tăng đột biến insulin và làm giảm cảm giác đói từ sớm, qua đó giúp giảm cân hiệu quả.