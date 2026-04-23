10 thực phẩm ít calo giúp no lâu và giảm cân hiệu quả nhất 23/04/2026 19:45

(PLO)- Những thực phẩm ít calo, nhiều chất xơ được chuyên gia sức khỏe khuyên dùng có thể giúp việc ăn kiêng dễ dàng hơn.

Tiêu thụ thực phẩm ít calo giúp giảm cảm giác đói và thèm ăn một cách tự nhiên.

Hàm lượng nước cảu dưa hấu cao giúp làm chậm tốc độ ăn uống của bạn một cách tự nhiên. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.



Việc tuân thủ chế độ ăn kiêng thường giống như một cuộc chiến chống lại cơn đói. Nhưng chìa khóa nằm ở việc lựa chọn đúng loại thực phẩm chứ không chỉ đơn giản là ăn ít hơn. Một số loại thực phẩm ít calo nhưng giàu chất xơ, giúp bạn dễ thấy no và khó ăn quá mức.

Dưới đây là 10 loại thực phẩm gần như không thể ăn quá nhiều khi đang ăn kiêng:

Dưa hấu

Theo chuyên gia dinh dưỡng, dưa hấu có tỉ lệ thể tích trên calo cao nhất. Hàm lượng nước cao giúp làm chậm tốc độ ăn uống của bạn một cách tự nhiên. Điều này cho phép não bộ nhận biết khi nào bạn thực sự no trước khi ăn quá nhiều.

Dưa chuột

Chuyên gia tư vấn sức khỏe lưu ý 100g dưa chuột chỉ chứa 15 calo. Chúng chứa 95% nước và có độ giòn rất ngon miệng. Theo chuyên gia, cần đến 4,5 kg dưa chuột mới có lượng calo tương đương với một phần khoai tây chiên lớn.

Cần tây

Cần tây cung cấp khoảng 14 calo trên 100g. Nó chủ yếu là nước với lượng chất xơ không hòa tan đáng kể. Điều này giúp làm chậm quá trình tiêu hóa, tạo cảm giác no mà không làm tăng đáng kể lượng calo.

Rau bina và rau diếp

Chuyên gia khuyên nên bổ sung rau bina và xà lách sống vì mỗi chén chỉ cung cấp khoảng 7 calo. Thêm hai chén vào bất kỳ bữa ăn nào, bạn sẽ giảm lượng calo tiêu thụ mỗi miếng ăn trong khi tăng gấp đôi thể tích.

Lòng trắng trứng

Lòng trắng trứng chứa khoảng 17 calo mỗi phần, rất giàu protein và nước. Chúng không có chất béo hoặc lòng đỏ. Việc bổ sung thực phẩm giàu protein có thể làm tăng hormone gây no và hạn chế cơn đói.

Bí ngòi

Bí ngòi giàu chất xơ và nước, chỉ chứa khoảng 17 calo trên 100g. Loại quả này có vị nhẹ nhàng, phù hợp với hầu hết các món ăn. Bạn có thể thái sợi, nướng hoặc thêm sống vào salad để bữa ăn thêm đầy đặn.

Cá thịt trắng

Chuyên gia gọi cá thịt trắng là một trong những nguồn protein nạc nhất trên hành tinh. Nó cung cấp khoảng 80 đến 90 calo trên 100g. Protein là chất dinh dưỡng gây no nhất, giúp bạn no lâu hơn hầu hết các loại thực phẩm khác.

Dưa chua

Dưa chuột muối chứa khoảng 5 đến 10 calo mỗi miếng. Vị giòn, mặn, chua của chúng báo hiệu sự no bụng cho não bộ nhanh hơn. Các nghiên cứu cho thấy thực phẩm chua và lên men có thể giúp giảm cảm giác thèm ăn.

Quả mâm xôi

Trong 100g, quả mâm xôi chứa khoảng 50 calo. Một cốc đầy có khoảng 8g chất xơ, nhiều hơn cả dâu tây. Chất xơ giúp làm chậm quá trình tiêu hóa và kéo dài cảm giác no.

Bông cải xanh và súp lơ trắng

Bông cải xanh và súp lơ trắng chứa khoảng 30 đến 35 calo trên 100g. Cả hai đều giàu chất xơ và cần nhai kỹ. Điều này giúp não bộ có thời gian bắt kịp với các tín hiệu từ dạ dày.

Nếu bạn đang thèm ăn vặt hoặc thấy đói, những thực phẩm này sẽ giúp bạn no lâu mà không ảnh hưởng đến việc giảm cân.