5 loại thực phẩm ít calo giúp no lâu giúp giảm béo hiệu quả

Dưới đây là 5 loại thực phẩm ít calo giúp no lâu để hỗ trợ quá trình giảm mỡ một cách khoa học.

Thay vì ăn kiêng khắc nghiệt, việc bổ sung những thực phẩm ít calo giúp no lâu, giàu dinh dưỡng vào chế độ ăn có thể mang lại giảm mỡ hiệu quả bền vững. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Táo

Được xem là "chất ức chế cơn thèm ăn tự nhiên", táo rất giàu chất xơ, đặc biệt là pectin. Pectin tạo thành một lớp gel trong dạ dày, làm chậm quá trình tiêu hóa và kéo dài cảm giác no.

Bên cạnh đó, việc nhai táo kỹ cũng gửi tín hiệu đến não bộ rằng cơ thể đang nạp năng lượng. Táo còn chứa nhiều nước và cũng là thực phẩm ít calo, là lựa chọn lý tưởng cho người muốn giảm cân.

Việt quất

Những quả mọng nhỏ bé này lại có tác động mạnh mẽ đến việc kiểm soát đường huyết. Việt quất là thực phẩm ít calo, nhiều nước và chất xơ, giúp tăng khối lượng thực phẩm nạp vào mà không làm tăng đáng kể lượng calo.

Với chỉ số đường huyết (GI) thấp, chúng cung cấp năng lượng ổn định, tránh tình trạng đường huyết tăng vọt. Đặc biệt, anthocyanin - chất chống oxy hóa trong việt quất - còn hỗ trợ kiểm soát insulin và giảm viêm, hai yếu tố quan trọng trong việc điều hòa cơn đói.

Khoai tây

Thường bị hiểu lầm, khoai tây luộc lại đứng đầu trong bảng xếp hạng chỉ số no (satiety index). Chúng chứa tới 79% nước, giàu tinh bột kháng (resistant starch) và cũng là thực phẩm ít calo.

Tinh bột kháng, đặc biệt có nhiều khi khoai tây được luộc chín và để nguội, nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột và giúp duy trì cảm giác no lâu hơn. Điều này cho thấy carbohydrate phức tạp, tiêu hóa chậm hoàn toàn có lợi cho sức khỏe.

Măng tây

Loại rau này chỉ chứa khoảng 20 calo mỗi nửa cốc (tương đương100g) nhưng lại rất hiệu quả trong việc tạo cảm giác no. Măng tây giàu chất xơ hòa tan, có chỉ số đường huyết thấp và cung cấp một lượng protein đáng kể so với các loại rau khác.

Nó không chỉ hỗ trợ sức khỏe đường ruột mà còn giúp cân bằng các hormone điều hòa cảm giác đói.

Cá trắng

Các loại cá trắng như cá tuyết, cá rô phi... có chỉ số no rất cao (hơn 200% so với bánh mì trắng) nhưng lại là thực phẩm ít calo (khoảng 109 calo/100g phi lê nấu chín). Chúng là nguồn protein nạc tuyệt vời, giúp thỏa mãn cơn đói hiệu quả và duy trì cảm giác no lâu, hỗ trợ kiểm soát sự thèm ăn.

Ngoài việc tiêu thụ thực phẩm ít calo, bạn có thể kết hợp 5 phương pháp tăng cường trao đổi chất sau để giảm mỡ được như mong muốn.

Xây dựng cơ bắp: Mô cơ đốt cháy nhiều calo hơn mô mỡ, ngay cả khi bạn đang nghỉ ngơi. Tăng cường tập luyện sức mạnh để xây dựng cơ bắp sẽ giúp nâng cao tỷ lệ trao đổi chất cơ bản (BMR).

Ưu tiên Protein: Protein có hiệu ứng nhiệt thực phẩm (TEF) cao nhất. Cơ thể cần tiêu tốn 20-30% lượng calo từ protein chỉ cho việc tiêu hóa và hấp thụ nó. Bổ sung đủ protein trong các bữa ăn giúp tăng lượng calo tiêu thụ tổng thể.

Sử dụng bàn đứng hoặc vận động thường xuyên: Đứng làm việc đốt cháy nhiều calo hơn ngồi. Nếu công việc đòi hỏi ngồi nhiều, hãy cân nhắc sử dụng bàn làm việc đứng hoặc đơn giản là đứng dậy và đi lại sau mỗi 45 phút ngồi.

Cải thiện chất lượng giấc ngủ: Giấc ngủ ảnh hưởng trực tiếp đến các hormone điều hòa sự thèm ăn (như ghrelin và leptin) và khả năng phục hồi của cơ thể. Thiếu ngủ có thể làm chậm quá trình trao đổi chất và cản trở việc xây dựng cơ bắp.