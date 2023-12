Đây là thực phẩm giàu protein, ít calo tốt nhất nên ăn

Protein là một trong ba chất dinh dưỡng đa lượng chính mà cơ thể bạn cần. Nó giúp cải thiện chức năng miễn dịch, xây dựng và duy trì khối lượng cơ bắp, giúp bạn no và hỗ trợ quản lý cân nặng lành mạnh.

Dưới đây là những loại thực phẩm giàu protein, ít calo tốt nhất bạn có thể bổ sung vào chế độ ăn hàng ngày của mình.

Trong 4 ounce ức gà (112 gam) có 120 calo và 26 gam đạm. Ức gà là một trong những thực phẩm giàu protein, ít calo tốt nhất. Vì vậy bạn có thể nướng hay áp chảo, ức gà đều cung cấp nền tảng giàu protein cho bữa ăn mà không bổ sung nhiều calo.

Một khẩu phần ăn 3 ounce cá ngừ (85 gam) có 122 calo và 20 gram đạm. Dù đóng hộp hay tươi, cá ngừ là loại hải sản có hàm lượng protein cao và đa năng, khiến nó trở thành món ăn lý tưởng cho những ai đang tìm kiếm các thực phẩm giàu chất dinh dưỡng và ít calo.

Trong 100 gram đậu nành chỉ có 140 calo và 12 gram protein. Đây là thực phẩm có lượng calo thấp và là nguồn cung cấp các chất dinh dưỡng thiết yếu tuyệt vời như vitamin K, chất chống oxy hóa và chất xơ.

Trong một khẩu phần ăn 35 gam đậu lăng có 80 calo và 10 gram đạm. Ngoài việc là nguồn protein từ thực vật, đậu lăng còn là nguồn chất xơ phong phú hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa.

Trong 100 gam tôm có 91 calo và 17 gam protein. Tôm không chỉ cung cấp nguồn protein nạc mà còn chứa astaxanthin, một chất chống oxy hóa mạnh mang lại lợi ích chống viêm.

Ngoài ra, tôm còn chứa selen, chất mà Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ cho biết hỗ trợ cơ thể bạn bảo vệ chống lại stress oxy hóa, góp phần tăng cường sức khỏe hệ thống miễn dịch.

Trong 4 ounce đùi gà (112 gam) có 140 calo và 16 gam protein. Đùi gà không da giàu protein mà nghiên cứu cho thấy chứa nhiều chất sắt hơn thịt trắng. Sắt là chất dinh dưỡng cần thiết để sản xuất năng lượng và hình thành hồng cầu.

Một khẩu phần đậu hũ 100 gam có 144 calo và 17 gam protein. Đậu phụ rất giàu axit amin thiết yếu, khiến nó trở thành nguồn protein hoàn chỉnh cho người ăn.

Trong 3 ounce cá tuyết (85 gam) có 70 calo và 15 gram protein. Cá tuyết là một loại cá giàu dinh dưỡng, không chỉ cung cấp protein mà còn cung cấp phốt pho, quan trọng cho sức khỏe của xương và vitamin B12, rất quan trọng cho chức năng thần kinh và sự hình thành hồng cầu.

Một khẩu phần ăn cá hồi 3 ounce (85 gam) có 177 calo và 17 gam đạm. Cá hồi chứa nhiều protein và axit béo omega-3, loại cá béo này giúp tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm viêm và hỗ trợ chức năng não.

Cá hồi cũng giàu vitamin D, selen và vitamin B, giúp tăng lượng chất dinh dưỡng tổng thể của bạn.

Trong một quả trứng lớn có 80 calo và 7 gam protein. Nó còn chứa các axit amin, vitamin và khoáng chất thiết yếu. Nhiều nghiên cứu đã phát hiện ra rằng trứng hỗ trợ phục hồi cơ bắp, tăng cường trao đổi chất và giữ cho bạn luôn cảm thấy no lâu hơn.

Lòng đỏ của chúng chứa chất béo lành mạnh và các chất dinh dưỡng thiết yếu như choline, những chất rất quan trọng cho sức khỏe não bộ.

Trong một khẩu phần thịt khô 28 gam có 08 calo và 10 gram protein. Thịt khô thường được làm từ các loại thịt nạc như thịt bò hoặc gà tây, thịt khô là một lựa chọn tiện lợi và ít calo.

Trong một 100 gram có 22 calo và 3 gam protein. Những loại nấm tuyệt vời này là nguồn protein được đánh giá thấp, mang lại kết cấu và hương vị độc đáo cho các món ăn. Ngoài ra, nấm còn bổ sung một lượng các vitamin và khoáng chất thiết yếu cho sức khỏe.

PHƯƠNG LÊ