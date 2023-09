Những thực phẩm giàu protein tốt nhất để xây dựng cơ bắp săn chắc

(PLO)- Để tăng cường nỗ lực xây dựng cơ bắp của bạn, hãy thử bổ sung những loại thực phẩm này vào chế độ ăn uống hàng ngày.

Ức gà

Ức gà đã trở thành một trong những lựa chọn phổ biến của những người tập tạ, nó thực sự là một lựa chọn tuyệt vời khi bạn đang nỗ lực xây dựng cơ bắp săn chắc.

Ức gà được coi là thực phẩm chủ yếu để tăng cơ, vì chúng chứa nhiều protein. Mỗi khẩu phần 85 gam ức gà chứa khoảng 26 gam protein chất lượng cao.

American College of Sports Medicine, khuyến nghị những người tập tạ thường xuyên nên tiêu thụ 1,2-1,7 gam protein cho mỗi ký trọng lượng cơ thể. Tức là 180-255 gam mỗi ngày đối với người nặng 68kg, một hoặc hai khẩu phần ức gà có thể giúp bạn đạt được mức tiêu thụ hàng ngày.

Cá hồi

Cá hồi là sự lựa chọn tuyệt vời để xây dựng cơ bắp và sức khỏe tổng thể. Mỗi khẩu phần cá hồi 85 gam chứa khoảng 17 gam protein, 1,5 gam axit béo omega-3 và một số vitamin B quan trọng.

Axit béo omega-3 đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe cơ bắp và thậm chí có thể làm tăng cơ bắp trong các chương trình tập luyện.

Trứng

Không có gì ngạc nhiên khi trứng đã trở thành một món ăn chủ yếu dành cho những ai muốn tăng cơ bắp săn chắc.

Một quả trứng trung bình chứa khoảng 6 gam protein chất lượng cao. Ngoài ra, trứng còn chứa choline, một chất dinh dưỡng cần thiết để xây dựng cơ bắp.

Thịt bò nạc

Thịt bò chứa nhiều protein chất lượng cao, vitamin B, khoáng chất và creatine.

Một số nghiên cứu chỉ ra rằng tiêu thụ thịt nạc đỏ có thể làm tăng lượng cơ nạc đạt được khi tập tạ. Ngay cả khi bạn đang cố gắng tăng cơ, tốt nhất bạn nên chọn thịt bò hỗ trợ tăng cơ mà không cung cấp thêm quá nhiều calo, theo Eat This, Not That.

5 thực phẩm giúp ngăn ngừa sỏi thận (PLO)- Để ngăn ngừa sỏi thận hãy bổ sung những thực phẩm này vào chế độ ăn uống hàng ngày.

NHẬT LINH