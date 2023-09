6 loại thảo mộc giúp giảm mỡ bụng cho các quý ông

(PLO)- Có rất nhiều loại thảo mộc có thể hỗ trợ giảm cân và giúp chúng ta giảm mỡ bụng như gừng, nghệ, quế, thì là,...

Theo The Times of India, có rất nhiều loại thực phẩm có thể hỗ trợ giảm cân và giúp chúng ta giảm mỡ bụng. Dưới đây là những loại thảo dược tự nhiên được cho là có tác dụng giảm mỡ bụng vì nhiều lý do:

Gừng

Gingerol trong gừng được biết đến với tác dụng sinh nhiệt, có thể giúp tăng cường trao đổi chất và hỗ trợ đốt cháy chất béo.

Đặc tính chống viêm của nó cũng có thể góp phần cải thiện tiêu hóa và giảm đầy hơi.

Nghệ

Curcumin trong nghệ có tác dụng chống oxy hóa và chống viêm, hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Nó có thể giúp ngăn ngừa sự phát triển của tế bào mỡ và giảm viêm liên quan đến béo phì.

Quế

Cinnamaldehyde trong quế có thể tăng cường độ nhạy insulin, giúp kiểm soát lượng đường trong máu và giảm tích trữ chất béo. Đặc tính sinh nhiệt của nó cũng có thể kích thích sự trao đổi chất.

Thì là

Cuminaldehyde trong hạt thì là có tác dụng tăng cường tiêu hóa, tăng tốc độ trao đổi chất và thúc đẩy quá trình phân hủy chất béo.

Trà xanh

Catechin (đặc biệt là EGCG) trong trà xanh có chứa catechin, được biết đến với tác dụng đốt cháy chất béo. Đặc biệt, EGCG có thể làm tăng tốc độ tiêu hao calo và quá trình oxy hóa chất béo.

Bạc hà

Menthol trong bạc hà mang lại đặc tính làm dịu, có thể hỗ trợ tiêu hóa và ngăn ngừa sự tích tụ khí, giảm đầy hơi và khó chịu từ đó hỗ trợ giảm cân, theo The Times of India.

NHẬT LINH