5 lợi ích bất ngờ khi uống nước đậu bắp liên tục một tháng 20/11/2025 13:48

Thức uống này an toàn nhưng người mắc hội chứng ruột kích thích cần tham khảo ý kiến bác sĩ. Gần đây, nước đậu bắp nổi lên như một phương thuốc đơn giản và được nhiều người tin dùng.

Những lợi ích khi uống đậu bắp hàng ngày như cải thiện tiêu hóa, tốt cho tiểu đường.



Thức uống này hứa hẹn mang lại nhiều lợi ích, từ cải thiện sức khỏe đường ruột đến cấp nước cho cơ thể. Tuy nhiên, chúng ta không nên chỉ tin vào những lời quảng cáo "thần kỳ". Dưới đây là năm thay đổi thực tế của cơ thể khi bạn duy trì thói quen này trong một tháng.

Dinh dưỡng trong đậu bắp

Theo trang web chính thức của USDA, đậu bắp chứa nguồn dinh dưỡng dồi dào. Đây chính là lý do khiến loại quả này và nước ép của nó trở thành lựa chọn bổ dưỡng.

Theo chuyên gia dinh dưỡng, nước đậu bắp đang dần trở thành một loại siêu thức uống. Nó đã được sử dụng trong nhiều thế kỷ. Với những nghiên cứu khoa học gần đây ủng hộ lợi ích sức khỏe, nó đang nhanh chóng trở nên phổ biến.

Những lợi ích khi uống đậu bắp hàng ngày

Hệ tiêu hóa có thể được cải thiện: Theo Tạp chí Thực phẩm Chức năng năm 2021, đậu bắp giàu chất xơ hòa tan và chất nhầy tự nhiên. Chất dạng gel này được giải phóng khi ngâm nước.

Sự kết hợp này giúp bôi trơn đường tiêu hóa, làm mềm phân và hỗ trợ nhuận tràng. Sau một tháng, bạn sẽ thấy tình trạng đầy hơi giảm và nhịp tiêu hóa đều đặn hơn.

Cảm giác no lâu hơn: Khi ngâm trong nước, chất xơ hòa tan của đậu bắp nở ra thành lớp gel đặc. Uống nước này vào buổi sáng làm chậm quá trình làm rỗng dạ dày, giúp bạn no lâu hơn. Điều này giúp kiềm chế cơn đói và hạn chế ăn vặt, gián tiếp hỗ trợ giảm cân.

Theo chuyên gia, chất xơ giúp giảm cảm giác thèm ăn, trong khi vitamin C hỗ trợ đào thải độc tố. Các yếu tố này thúc đẩy quá trình trao đổi chất và đốt cháy chất béo.

Lượng đường trong máu ổn định: Nghiên cứu năm 2010 chỉ ra hàm lượng chất xơ cao trong đậu bắp hỗ trợ kiểm soát bệnh tiểu đường. Một nghiên cứu khác năm 2021 cũng xác nhận đậu bắp có chỉ số đường huyết thấp.

Do đó, uống nước đậu bắp trong vài tuần giúp giảm tình trạng tăng đường huyết đột ngột sau ăn. Nó cũng hỗ trợ độ nhạy insulin tốt hơn, giúp duy trì năng lượng ổn định suốt cả ngày.

Da trông sáng hơn: Dù không phải liệu pháp chuyên sâu, tác dụng gián tiếp của nước đậu bắp vẫn thể hiện rõ trên làn da. Loại quả này chứa nhiều khoáng chất như magiê, kali cùng chất chống oxy hóa và vitamin C.

Việc cải thiện độ ẩm, tiêu hóa tốt và đường huyết ổn định thường phản ánh qua làn da. Bạn sẽ thấy mụn giảm bớt, da bớt xỉn màu và rạng rỡ hơn.

Mức năng lượng ổn định: Nhờ khả năng hỗ trợ tiêu hóa và điều hòa đường huyết, mức năng lượng của bạn sẽ ổn định hơn. Bạn ít gặp tình trạng mệt mỏi thất thường hay uể oải vào giữa buổi chiều.

Đậu bắp cũng cung cấp folate và magiê giúp hỗ trợ trao đổi chất. Sau một tháng, sức khỏe đường ruột cải thiện sẽ mang lại nguồn năng lượng bền vững cho cơ thể.

Bạn có thể uống nước đậu bắp hằng ngày không?

Nước đậu bắp có thể trở thành một phần thói quen buổi sáng. Để đạt kết quả tốt nhất, nên uống khi bụng đói. Theo chuyên gia, uống đậu bắp hàng ngày giúp hiệu quả và cũng an toàn.

Ai không nên uống nước đậu bắp?

Người dị ứng với đậu bắp được khuyến cáo không thử loại đồ uống này. Ngoài ra, người mắc hội chứng ruột kích thích (IBS) cũng nên tránh. Bởi vì, nước đậu bắp là nguồn fructan dồi dào, có thể làm trầm trọng thêm các triệu chứng của bạn.

Bổ sung nước đậu bắp vào chế độ ăn uống có thể giúp bạn có buổi sáng khỏe mạnh. Tuy nhiên, bạn cần tham khảo ý kiến chuyên gia nếu có tiền sử dị ứng hoặc mắc bệnh đường ruột.