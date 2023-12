10 lợi ích của đậu bắp thường bị bỏ qua

Kiểm soát lượng đường trong máu

Đậu bắp rất tốt cho những người mắc bệnh tiểu đường hoặc có nguy cơ mắc bệnh này, vì nó chứa các chất dinh dưỡng như chất xơ và polyphenol giúp kiểm soát lượng đường trong máu.

Ăn đậu bắp có liên quan đến việc kiểm soát lượng đường trong máu. Ảnh: Pexels

Hỗ trợ giảm cân

Thực phẩm giàu chất xơ, chẳng hạn như đậu bắp, sẽ mất nhiều thời gian để tiêu hóa hơn thực phẩm ít chất xơ. Kết quả là chúng lưu lại trong dạ dày của bạn lâu hơn, khiến bạn cảm thấy no lâu hơn. Điều này có nghĩa là bạn sẽ ít có khả năng cảm thấy đói hoặc thèm ăn vặt giữa các bữa ăn.

Tốt cho mắt

Vitamin A cần thiết cho thị lực khỏe mạnh có nhiều trong đậu bắp. Tiêu thụ đậu bắp thường xuyên có thể giúp duy trì thị lực tốt và chống lại chứng thoái hóa điểm vàng liên quan đến tuổi tác.

Hỗ trợ phòng ngừa ung thư

Chất chống oxy hóa là những chất được tìm thấy ở nồng độ cao trong đậu bắp có tác dụng trung hòa các gốc tự do có hại và giảm nguy cơ hình thành tế bào ung thư, đồng thời ngăn ngừa tổn thương DNA và tế bào.

Giảm mức cholesterol

Hàm lượng chất xơ cao của đậu bắp làm giảm sự hấp thụ cholesterol, giảm nguy cơ mắc bệnh tim và tăng cường sức khỏe tim mạch nói chung.

Thúc đẩy tiêu hóa

Hàm lượng chất xơ cao của đậu bắp tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón. Ngoài ra, nó giúp duy trì sức khỏe đường ruột bằng cách khuyến khích sự phát triển của vi khuẩn có lợi.

Thúc đẩy sức khỏe xương

Đậu bắp chứa vitamin C, canxi và magiê, tất cả đều quan trọng cho xương khỏe mạnh và ngăn ngừa các bệnh như loãng xương.

Tăng cường khả năng miễn dịch

Vitamin C, một chất chống oxy hóa giúp tăng cường khả năng miễn dịch và hỗ trợ ngăn ngừa bệnh tật và nhiễm trùng, có rất nhiều trong đậu bắp.

Chống viêm

Các hợp chất được tìm thấy trong đậu bắp có đặc tính chống viêm có thể giúp giảm viêm và các bệnh mãn tính liên quan như bệnh tim hoặc viêm khớp.

Tăng cường sức khỏe làn da

Chất chống oxy hóa của đậu bắp, bao gồm vitamin A và C, hỗ trợ làn da khỏe mạnh, chống lại tổn thương gốc tự do và cải thiện kết cấu của da. Chúng cũng có thể giúp ngăn ngừa nếp nhăn và lão hóa sớm, theo The Times of India.

Giảm mỡ bụng với 5 loại thực phẩm bổ dưỡng này Infographic (PLO)- Bổ sung những phù hợp vào chế độ ăn uống hàng ngày có thể giúp tăng cường trao đổi chất, kiểm soát cảm giác thèm ăn và góp phần giảm mỡ bụng.

NHẬT LINH