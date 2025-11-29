Phòng ngừa khô mắt mùa lạnh bằng chế độ dinh dưỡng đơn giản 29/11/2025 17:07

(PLO)- Nếu bạn thường xuyên bị khô mắt vào mùa đông, hãy cân nhắc bổ sung một số thực phẩm có lợi cho thị lực và giảm khô mắt này.

Vào mùa đông, bạn cảm thấy khô mắt, cộm mắt và mắt rất mệt mỏi. Bằng cách bổ sung những thực phẩm phù hợp vào chế độ ăn uống, bạn có thể giúp bảo vệ mắt khỏi tình trạng khô và khó chịu trong suốt mùa này.

Ăn thực phẩm giàu Omega-3 tốt cho mắt. Ảnh: AI.

Vì sao mắt bị khô vào mùa đông?

Thời tiết lạnh cũng có thể ảnh hưởng đến sự thoải mái của mắt. Theo Tiến sĩ Asmath (Ấn Độ), điều này xảy ra bởi vì "Gió lạnh, độ ẩm thấp và hệ thống sưởi ấm trung tâm đều góp phần làm mất độ ẩm trên bề mặt mắt".

Điều này gây ra các triệu chứng thường gặp như khô mắt, đỏ mắt, kích ứng, nặng mắt kèm theo cảm giác cộm.

Các chất dinh dưỡng hàng đầu hỗ trợ sức khỏe mắt

Bác sĩ nhãn khoa cho biết thêm: "Một số chất dinh dưỡng có liên quan đến việc giảm viêm, hỗ trợ màng phim nước mắt và giúp bảo vệ bề mặt mắt, khiến chúng đặc biệt hữu ích vào mùa đông".

Vì vậy, bằng cách bổ sung các chất dinh dưỡng này vào chế độ ăn uống, từ vitamin đến chất béo lành mạnh, bạn có thể giúp mắt luôn thoải mái, đủ nước và được bảo vệ trong suốt những tháng lạnh giá.

Đây là những chất dinh dưỡng mà bạn có thể bổ sung vào chế độ ăn uống của mình.

Axit béo Omega-3: Omega-3, thường được gọi là "chất béo tốt", được cho là có tác dụng giảm viêm và giúp ổn định màng phim nước mắt. Đây là chìa khóa để ngăn ngừa khô mắt vào mùa đông. Các nguồn omega-3 có nguồn gốc thực vật này đặc biệt hữu ích cho những người có triệu chứng khô mắt. Nguồn cung cấp: Hạt lanh, quả óc chó, hạt chia và dầu ép lạnh.

Vitamin A, D và E: Vitamin A giúp duy trì giác mạc và ngăn ngừa khô mắt. Vitamin D bị thiếu hụt vào mùa đông và có thể làm trầm trọng thêm tình trạng viêm và khó chịu. Vitamin E là chất chống oxy hóa mạnh giúp bảo vệ các mô mắt.

Nguồn cung cấp: Nhiều loại thực phẩm mùa đông truyền thống chứa beta-carotene, chất mà cơ thể chuyển hóa thành vitamin A. Cà rốt đỏ, cà chua, ớt chuông và rau lá xanh là nguồn cung cấp. Cam, chanh ngọt, chanh dây và các loại trái cây họ cam quýt khác chứa vitamin C.

Vì sao cung cấp nước quan trọng cho thị lực vào mùa đông?

Ngoài chế độ ăn uống, việc cung cấp nước cũng rất quan trọng để bảo vệ sức khỏe mắt trong mùa đông. Tiến sĩ Asmath tiết lộ rằng không khí khô hanh của mùa đông có thể gây mất nước ngay cả khi bạn không cảm thấy.

Ông nhận xét: "Mặc dù cảm giác khát giảm vào mùa đông, nhưng tình trạng mất nước vẫn thường xảy ra do không khí khô hanh, có thể làm trầm trọng thêm tình trạng nóng rát, cộm và khô mắt".

Tiến sĩ Asmath khuyến nghị: Tăng lượng nước uống một cách có ý thức; uống súp và nước dùng ấm, trà thảo mộc. Cần hạn chế lượng caffeine nạp vào cơ thể quá mức, thường liên quan đến tình trạng khô da.