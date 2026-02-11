6 chế độ ăn uống khoa học giúp kiểm soát đường huyết hiệu quả 11/02/2026 15:22

(PLO)- 6 lời khuyên về chế độ ăn uống tập trung vào chất xơ và sự cân bằng sẽ giúp kiểm soát đường huyết ổn định.

Kiểm soát đường huyết ổn định không chỉ đơn thuần là ăn đúng giờ hay tránh đồ ngọt. Chất lượng tổng thể và sự ổn định của chế độ ăn mới là điều quan trọng nhất.

Chế độ ăn này ưu tiên rau, trái cây, các loại đậu, ngũ cốc nguyên hạt và giảm thiểu sản phẩm từ động vật. Ảnh: Adobe Stock.

Thực phẩm bạn ăn ảnh hưởng trực tiếp đến phản ứng insulin và nguy cơ biến chứng lâu dài như bệnh tim mạch. Nhiều người cho rằng chế độ ăn cho người tiểu đường rất khắt khe, nhưng thực tế lại ngược lại.

Chuyên gia dinh dưỡng Riya Desai cho rằng tập trung vào thực phẩm giàu chất xơ, dinh dưỡng và giảm đồ chế biến sẵn giúp kiểm soát đường huyết tốt hơn. Mục tiêu là sự cân bằng, ưu tiên các thực phẩm tiêu hóa chậm để ngăn ngừa đường huyết tăng đột biến.

Dưới đây là các phương pháp ăn uống giúp kiểm soát đường huyết hiệu quả ở người bệnh tiểu đường.

Chế độ ăn Địa Trung Hải

Chế độ ăn này được khuyến nghị rộng rãi vì lợi ích cho tim mạch và quá trình trao đổi chất. Chế độ này chú trọng trái cây, rau củ, ngũ cốc nguyên hạt, dầu ô liu và protein nạc. Những thực phẩm này giàu chất xơ, giúp giảm viêm và cải thiện độ nhạy insulin. Thay ngũ cốc tinh chế bằng ngũ cốc nguyên hạt giúp cung cấp năng lượng ổn định cho cơ thể.

Chế độ ăn ít carbohydrate

Giảm carbohydrate tinh chế như bánh mì trắng và đồ ngọt giúp điều chỉnh lượng đường huyết hiệu quả. Một nghiên cứu trên tạp chí Frontiers in Nutrition cho thấy chế độ ăn ít carbohydrate cải thiện sự ổn định đường huyết rõ rệt. Phương pháp này nhấn mạnh vào rau không tinh bột, protein chất lượng cao và các chất béo lành mạnh.

Chế độ ăn DASH

Vốn dùng để kiểm soát huyết áp, chế độ ăn DASH cũng rất hữu ích cho việc kiểm soát đường huyết ở người bệnh tiểu đường. Chế độ này khuyến khích ăn trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, protein nạc và hạn chế natri. Theo Hiệp hội Tiểu đường Hoa Kỳ, sự cân bằng này hỗ trợ tốt cho cả đường huyết và tim mạch.

Chế độ ăn thực vật

Chế độ ăn này ưu tiên rau, trái cây, các loại đậu, ngũ cốc nguyên hạt và giảm thiểu sản phẩm từ động vật. Nghiên cứu trên Tạp chí Tim mạch Lão khoa cho thấy ăn thực vật giúp cải thiện độ nhạy insulin và giảm nguy cơ tiểu đường loại 2.

Chế độ ăn Paleo

Paleo tập trung vào thực phẩm tự nhiên như thịt nạc, cá, rau củ và tránh thực phẩm chế biến sẵn. Nghiên cứu trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ về Bệnh tiểu đường ghi nhận chế độ này giúp cải thiện đường huyết và cân nặng.

Chế độ ăn có chỉ số đường huyết thấp

Thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp (GI thấp) tiêu hóa chậm, ngăn ngừa tăng đường huyết đột ngột. Các loại đậu, rau xanh và ngũ cốc nguyên hạt giúp duy trì mức đường huyết ổn định lâu dài.

Chế độ ăn tốt nhất là chế độ bạn có thể tuân thủ đều đặn. Hãy tập trung vào thực phẩm nguyên chất và sự cân bằng thay vì những quy tắc cực đoan.