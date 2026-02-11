5 loại thực phẩm buổi sáng giúp tăng năng lượng hơn cà phê sau tuổi 60 11/02/2026 08:16

(PLO)- Thay vì phụ thuộc vào caffeine, người sau tuổi 60 có thể duy trì sự tỉnh táo và bền bỉ thông qua các loại thực phẩm giàu protein và carbohydrate phức hợp.

Nhiều sau tuổi 60 có thói quen dùng cà phê để bắt đầu ngày mới mà bỏ qua các thực phẩm giàu protein. Tuy nhiên, chuyên gia dinh dưỡng Tara Collingwood (Mỹ) cho rằng người lớn tuổi nên bổ sung năng lượng trực tiếp từ chế độ ăn uống.

Khoai lang cung cấp carbohydrate phức hợp, chất xơ và kali giúp phục hồi năng lượng hiệu quả. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Bà Collingwood giải thích cà phê chỉ tạm thời che giấu sự mệt mỏi. Thực phẩm mới là yếu tố giải quyết gốc rễ tình trạng thiếu năng lượng như thiếu hụt protein, dao động đường huyết và mất cơ do tuổi tác.

Dưới đây là 5 loại thực phẩm giúp tăng cường năng lượng hiệu quả cho người sau tuổi 60.

Trứng

Đây là món ăn hàng đầu được chuyên gia Collingwood khuyên dùng. Trứng cung cấp protein chất lượng cao và vitamin B hỗ trợ quá trình chuyển hóa năng lượng. Bắt đầu ngày mới với protein giúp ngăn ngừa tình trạng thiếu hụt năng lượng vào cuối ngày. Trứng rất dễ chế biến, phù hợp cho cả bữa sáng ngọt hoặc mặn.

Sữa chua Hy Lạp

Loại thực phẩm này cung cấp lượng protein dồi dào, rất hữu ích khi người cao tuổi không cảm thấy thèm ăn. Sữa chua Hy Lạp hỗ trợ cơ bắp và duy trì năng lượng ổn định, tránh hiện tượng tăng giảm đường huyết đột ngột. Việc thêm các loại quả mọng hoặc hạt sẽ tăng cường chất xơ để duy trì sự bền bỉ lâu hơn.

Khoai lang

Khoai lang là lựa chọn thay thế tuyệt vời cho khoai tây trắng. Loại thực phẩm này cung cấp carbohydrate phức hợp, chất xơ và kali giúp phục hồi năng lượng hiệu quả. Khoai lang hỗ trợ chức năng cơ và thần kinh mà không gây tụt đường huyết. Bạn có thể ăn khoai lang nướng kèm trứng hoặc bơ đậu phộng vào bữa sáng.

Sinh tố giàu protein và chất xơ

Một ly sinh tố kết hợp protein, trái cây và chất xơ giúp nuôi dưỡng cơ bắp và ổn định đường huyết. Thay vì kích thích hệ thần kinh như caffeine, sinh tố cung cấp nguồn lực thực chất cho cơ thể. Đây là giải pháp lý tưởng cho những buổi sáng bận rộn hoặc khi bạn không muốn ăn thực phẩm thô.

Bát ăn sáng quinoa (diêm mạch)

Quinoa cung cấp sự kết hợp độc đáo giữa carbohydrate phức hợp và protein. Sự cân bằng này là chìa khóa để phục hồi năng lượng nhanh chóng và giữ đường huyết ổn định. Bạn có thể thưởng thức quinoa ấm với sữa tươi, quế, quả mọng hoặc chế biến kiểu mặn với trứng và rau củ.