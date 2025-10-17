Xây hầm ngay bồn cầu để giấu rượu lậu 17/10/2025 11:12

(PLO)- Một người bị bắt sau khi cảnh sát phát hiện người này xây hầm ngay cạnh bồn cầu để giấu rượu lậu, vi phạm lệnh cấm đồ uống có cồn ở địa phương.

Một người đàn ông đã xây một hầm nhỏ ngay cạnh bồn cầu để giấu rượu lậu tại bang Bihar (Ấn Độ) – địa phương đã ban hành lệnh cấm đồ uống có cồn nghiêm ngặt trong gần 10 năm qua, đài NDTV ngày 16-10 đưa tin.

Cảnh sát tại khu vực Bundelkhand (quận Nawada, bang Bihar) cho biết rằng sau khi nhận được tin báo từ quần chúng, ngay trong đêm 15-10 lực lượng này đã đột kích vào nhà một người buôn rượu tên Bikki Kumar sống ở địa phương.

Cảnh sát đã lục soát và phát hiện đối tượng Kumar đã đào hầm ngay cạnh bồn cầu để giấu rượu lậu, ban đầu được xác định có xuất xứ từ Anh.

Cảnh sát tại bang Bihar (Ấn Độ) khám xét, phát hiện đối tượng Bikki Kumar đào hầm ngay cạnh bồn cầu, giấu rượu lậu. Nguồn: NDTV

Đối tượng Kumar bị bắt giữ ngay lập tức. Cảnh sát thu giữ toàn bộ 29 chai rượu lậu cùng các vật dụng khác được cho là liên quan hoạt động kinh doanh rượu bất hợp pháp, bao gồm 5.850 rupee (hơn 65 USD) tiền mặt và một chiếc xe tay ga.

Đại diện đồn cảnh sát Bundelkhand cho biết lực lượng thực thi pháp luật bất ngờ trước thủ đoạn tinh vi này của đối tượng Kumar và tuyên bố sẽ tăng cường cảnh giác để ngăn chặn những thủ đoạn tương tự.

Từ năm 2016, bang Bihar đã ban hành lệnh cấm mua bán và tiêu thụ các loại đồ uống có cồn với các quy định vô cùng nghiêm ngặt nhằm cải thiện tình hình an ninh trật tự, giảm bạo lực gia đình và cải thiện sức khoẻ cộng đồng.

Theo quy định hiện hành, hành vi nhập khẩu, mua bán trái phép đồ uống có cồn tại Bihar sẽ bị tuyên phạt không dưới 5 năm tù và không dưới 100.000 rupee (hơn 1.135 USD) nếu vi phạm lần đầu, hoặc không dưới 10 năm tù và không dưới 500.000 rupee nếu tái phạm.