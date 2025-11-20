Myanmar đột kích trung tâm lừa đảo của trùm cờ bạc Trung Quốc, bắt gần 350 người 20/11/2025 05:57

(PLO)- Myanmar cho biết họ đã đột kích một trung tâm lừa đảo trực tuyến ở biên giới Thái Lan, được cho là của trùm cờ bạc Xà Trí Giang có quốc tịch Trung Quốc và Campuchia.

Ngày 19-11, Myanmar cho biết đã đột kích một trung tâm lừa đảo trực tuyến ở biên giới Thái Lan, bắt gần 350 người, theo tờ The Global New Light of Myanmar.

Các khu phức hợp lừa đảo với quy mô lớn đã mọc lên ở những vùng biên giới của Myanmar. Các nhóm lừa đảo nhắm vào người dùng internet bằng những chiêu trò lừa gạt tình cảm và kinh doanh, với số tiền lừa đảo lên tới hàng chục tỉ USD mỗi năm.

Theo The Global New Light of Myanmar, quân đội Myanmar đã ập vào trung tâm cờ bạc và lừa đảo Shwe Kokko vào sáng 18-11.

“Trong chiến dịch, 346 công dân nước ngoài đã bị giữ. Gần 10.000 điện thoại di động dùng trong hoạt động cờ bạc trực tuyến cũng bị thu giữ” - The Global New Light of Myanmar đưa tin.

Một trung tâm cờ bạc và lừa đảo ở biên giới Myanmar - Thái Lan bị phá huỷ. Ảnh: THE GLOBAL NEW LIGHT OF MYANMAR

Chính quyền Myanmar ngày 19-11 cho rằng các nhóm vũ trang đối lập vì đã bảo hộ các trung tâm lừa đảo. Myanmar lưu ý rằng chính quyền đã hành động sau khi giành lại quyền kiểm soát các khu vực lãnh thổ này.

The Global New Light of Myanmar đưa tin rằng tập đoàn Yatai của trùm cờ bạc Xà Trí Giang (She Zhijiang ) - có quốc tịch Trung Quốc và Campuchia – là “thực thể liên quan” việc điều hành Shwe Kokko.

Ông Xà bị bắt ở Thái Lan vào năm 2022 và bị dẫn độ về Trung Quốc vào tuần trước. Ông này có thể đối mặt các cáo buộc liên quan hoạt động cờ bạc và lừa đảo trực tuyến.

Ông Xà và công ty Yatai trước đây bị Anh và Mỹ áp lệnh trừng phạt.

Mỹ cho biết trùm cờ bạc này đã biến một ngôi làng ở biên giới Myanmar-Thái Lan thành Shwe Kokko, “một TP nghỉ dưỡng được xây dựng riêng cho hoạt động cờ bạc, buôn bán ma túy, mại dâm và các chiêu trò lừa đảo nhắm vào người dân khắp thế giới”.

Cuộc đột kích ngày 18-11 diễn ra không lâu sau khi chính quyền Myanmar thông báo đã đột kích vào trung tâm lừa đảo lân cận KK Park và phá hủy hơn 600 tòa nhà.

Chiến dịch truy quét lừa đảo ở Myanmar, bắt đầu từ tháng 2, đã hồi hương khoảng 7.000 người bị cáo buộc lừa đảo và Thái Lan thiết lập một biện pháp chặn internet xuyên biên giới.