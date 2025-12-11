VIDEO: Cháy rừng rực khu chợ ở Saint Petersburg - Nga, có thương vong 11/12/2025 11:11

(PLO)- Từ 50 m 2 đám cháy ban đầu tại chợ Pravoberezhny (TP Saint Petersburg, Nga), lửa đã lan rộng tới 1.500 m 2 làm ít nhất 1 người chết và 1 người bị thương.

Uỷ ban Điều tra Nga đã khởi tố vụ án hình sự liên quan vụ cháy lớn hôm 10-12 khiến 1 người thiệt mạng tại chợ Pravoberezhny ở TP Saint Petersburg (Nga), theo hãng tin RIA Novosti.

Tổng Cục Điều tra (phụ trách các vụ án đặc biệt nghiêm trọng) của Uỷ ban Điều tra Nga cho biết “chiều 10-12, một vụ hoả hoạn đã xảy ra tại chợ Pravoberezhny ở quận Nevsky, TP Saint Petersburg và nhanh chóng lan rộng”.

Đám cháy ban đầu xảy ra vào chiều 10-12 (giờ địa phương), gây thiệt hại cho khu vực rộng khoảng 50 m2 nhưng nhanh chóng lan rộng tới 300 m2.

Cháy lớn tại chợ Pravoberezhny (TP Saint Petersburg, Nga) chiều 10-12. Nguồn: RT

Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga xác nhận một người được tìm thấy đã tử vong trong hoả hoạn. Một người khác bị thương và đã được đưa tới bệnh viện. Khoảng 100 người đã được sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm.

Các nhân chứng kể lại rằng họ nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn trong khi ngọn lửa lan nhanh khắp khu chợ chỉ trong vài giây. Giới chức địa phương lưu ý rằng vụ cháy xảy ra trong khu vực có nhiều “vật liệu dễ cháy.

Cháy lớn tại chợ Pravoberezhny (TP Saint Petersburg, Nga) chiều 10-12. Nguồn: TELEGRAM/Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga

Tới khuya ngày 10-12, đám cháy đã lan rộng tới 1.500 m2 nhưng đã được kiểm soát để không tiếp tục cháy lan.

Lực lượng ứng phó khẩn cấp đã điều tổng cộng 26 phương tiện và gần 100 lính cứu hoả tới hiện trường.

Một phòng thí nghiệm hóa học và phóng xạ di động cũng đang làm việc tại hiện trường để giám sát chất lượng không khí nhằm phát hiện các chất độc hại trong khu vực hoả hoạn.

Cháy lớn tại chợ Pravoberezhny (TP Saint Petersburg, Nga) chiều 10-12. Nguồn: TASS

Các video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy những ngọn lửa cao ngút và khói dày đặc bốc lên bầu trời.

Viện Kiểm sát TP Saint Petersburg tuyên bố rằng họ đang điều tra tất cả các tình tiết liên quan để xác định nguyên nhân vụ cháy ở chợ Pravoberezhny.

Tổng Cục Điều tra cho biết cơ quan này đã khởi động thủ tục truy tố hình sự với cáo buộc “cung cấp dịch vụ không đáp ứng yêu cầu an toàn” để xác định mức độ tuân thủ các quy định phòng cháy chữa cháy, quy định về an toàn lao động và sức khỏe người lao động tại khu chợ.

Chợ Pravoberezhny đi vào hoạt động từ đầu những năm 1980, nằm gần bờ sông Neva, cách trung tâm TP Saint Petersburg khoảng 8,5 km. Đây là khu chợ 2 tầng với diện tích sàn khoảng 5.000 m2, chủ yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân địa phương.