Vành đai 3 TP.HCM sẽ thi công xuyên Tết Nguyên đán 01/02/2026 10:30

(PLO)- Dự án Vành đai 3 TP.HCM là dự án duy nhất của TP.HCM sẽ thi công xuyên Tết.

Ban Quản lý các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông) cho biết dịp Tết Bính Ngọ năm 2026, Ban sẽ tổ chức thi công xuyên Tết trên công trường dự án đường Vành đai 3 TP.HCM.

Theo Ban Giao thông, việc thi công này nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện dự án theo chỉ đạo của Chính phủ và UBND TP.HCM. Đồng thời phấn đấu thông xe chính thức phần cao tốc cầu cạn trên địa bàn TP Thủ Đức cũ và thông xe kỹ thuật phần tuyến chính cao tốc trên địa bàn các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh cũ trước ngày 30-4-2026.

Vành đai 3 TP.HCM sẽ thi công xuyên Tết.

Dự kiến có hơn 200 nhân công, kỹ sư với 90 thiết bị sẽ làm việc xuyên Tết trên công trường. Các hạng mục thi công tập trung chủ yếu phần đường đầu cầu nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, phần cầu cạn giáp nút giao Tân Vạn, các hạng mục hoàn thiện cầu cạn (TP Thủ Đức cũ) và xử lý đất yếu bằng bơm hút chân không trên các đoạn thuộc địa bàn Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh cũ.

"Hiện nay tiến độ dự án vẫn đang được nhà thầu, chủ đầu tư bám sát đúng tiến độ. Dự án đạt hơn 71%. Chủ đầu tư đang tăng tốc, huy động tối đa nhân sự, máy móc để đẩy nhanh tiến độ dự án. Dự kiến sẽ thông xe đoạn cầu cạn phía Đông TP vào 30-4 và thông xe kỹ thuật vào khu vực phía Tây TP" - đại diện Ban Giao thông nói.