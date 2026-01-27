Chủ cây xăng bị xe máy xúc cán tử vong khi đang chỉ đạo thi công 27/01/2026 12:24

(PLO)- Thuê cơ giới sửa chữa sân cây xăng, trong lúc trực tiếp chỉ đạo, chủ cây xăng bị xe máy xúc lùi trúng dẫn đến tử vong.

Ngày 27-1, nguồn tin từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã phối hợp với Viện KSND khu vực 7 - Lâm Đồng hoàn tất khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định tử thi để điều tra vụ tai nạn khiến chủ cây xăng dầu ở thôn 3, xã Quảng Tín tử vong.

Hình ảnh vụ tai nạn hy hữu trích xuất từ camera.

Thông tin ban đầu, sáng 26-1, ông HVM (51 tuổi), chủ cây xăng dầu 48 thuê xe máy xúc do tài xế ĐNA điều khiển để thi công, sửa chữa mặt sân cây xăng.

Trong quá trình làm việc, ông M trực tiếp chỉ dẫn cho tài xế. Khoảng 10 giờ 25 phút cùng ngày, tài xế điều khiển xe máy xúc lùi để ủi nhựa. Do thiếu quan sát, xe đã va chạm và cán qua người ông M đang đứng phía sau.

Các nhân viên đưa ông M đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế khu vực Đắk R’lấp nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong. Qua kiểm tra nhanh, tài xế xe máy xúc có kết quả âm tính với nồng độ cồn và ma túy.

Viện KSND khu vực 7 - Lâm Đồng đã phân công kiểm sát viên kịp thời có mặt để kiểm sát việc khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết, vật chứng, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục pháp luật.

Vụ tai nạn là lời cảnh báo về an toàn lao động, nhất là trong quá trình thi công có sử dụng máy móc cơ giới, khi một khoảnh khắc bất cẩn có thể dẫn đến hậu quả không thể bù đắp.