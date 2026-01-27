Hai nghi can vô cớ sát hại người ven sông Cà Ty đã ra đầu thú 27/01/2026 10:43

(PLO)- Sau 24 giờ gây ra vụ án mạng kinh hoàng ven sông Cà Ty, hai nghi can đã ra cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Đến 1 giờ sáng nay 27-1, tức đúng 24 giờ sau khi gây ra vụ án mạng tại hoa viên Trưng Trắc, ven sông Cà Ty (phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng), hai nghi can liên quan đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hai người này là Nguyễn Văn Sỹ và Lê Phước Giàu (tên gọi khác Bột), cùng trú tại tổ dân phố 13, phường Phan Thiết, có tuổi đời còn rất trẻ.

Cơ quan điều tra trưng cầu giám định pháp y tử thi nạn nhân.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 23 giờ 50 phút ngày 25-1, anh Huỳnh Công Minh Dương (18 tuổi, trú xã Hồng Sơn, tỉnh Lâm Đồng) cùng ba người bạn đang ngồi chơi tại hoa viên Trưng Trắc thì bị hai thanh niên lạ mặt đến gây sự vô cớ.

Hai thanh thiếu niên một mặc áo đen, một mặc áo trắng, đi xe đạp điện, dừng lại hỏi với thái độ khiêu khích. Khi nhóm của Dương khẳng định không có lời nói hay hành động nào liên quan, chỉ đang nói chuyện, cười đùa với nhau thì mâu thuẫn vẫn bị đẩy lên một cách vô lý.

Chỉ từ những câu hỏi mang tính thách thức, xung đột nhanh chóng leo thang. Cả hai nghi can đã lao vào hành hung và sử dụng hung khí tấn công trực diện khiến anh Dương gục tại chỗ. Sau khi gây án, cả hai bỏ trốn khỏi hiện trường.

Mặc dù được bạn bè đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng nạn nhân đã không qua khỏi, để lại nỗi đau xé lòng cho gia đình và sự bàng hoàng cho dư luận địa phương.

Hai nghi can gây ra vụ án mạng tại cơ quan công an.

Ngay trong đêm, Công an phường Phan Thiết đã phong tỏa, bảo vệ hiện trường, phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng khẩn trương điều tra. Đến sáng 26-1, cơ quan chức năng đã xác định danh tính hai nghi can, đồng thời xác định cả hai bỏ trốn bằng xe máy Sirius màu trắng, biển số 86T1-7853 và triển khai truy bắt.

Sau gần 24 giờ lẩn trốn, trước sự truy xét gắt gao của lực lượng công an, hai nghi can đã đến cơ quan công an đầu thú.

Vụ án là hồi chuông cảnh báo đau xót về tình trạng bạo lực vô cớ trong giới trẻ, chỉ một lời nói không đầu không cuối cũng có thể biến thành thảm kịch cướp đi sinh mạng của một người mới 18 tuổi.