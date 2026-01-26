Xác định danh tính 2 nghi phạm vụ án mạng ven sông Cà Ty 26/01/2026 20:10

(PLO)- Hai nghi phạm gây ra vụ án mạng ven sông Cà Ty đều ngụ ở phường Phan Thiết, Lâm Đồng tẩu thoát bằng xe máy hiệu Sirius, màu trắng, biển số 86T1- 7853.

Liên quan đến vụ án mạng tại hoa viên Trưng Trắc, ven sông Cà Ty vào lúc 1 giờ sáng ngày 26-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng vẫn đang phối hợp Công an phường Phan Thiết truy xét 2 nghi phạm gây ra vụ án mạng và đã xác định được danh tính, nhân thân của 2 nghi phạm này.

Thi thể nạn nhân được đưa đi giám định tử thi.

Theo đó, hai nghi phạm là Nguyễn Văn Sỹ trú tại tổ Dân phố 13, phường Phan Thiết và Lê Phước Giàu (tên gọi khác Bột) trú tại tổ Dân phố 13, phường Phan Thiết.

Cả hai khi tẩu thoát đi xe máy Sirius, màu trắng, biển số 86T1- 7853. Mọi công dân khi phát hiện có thể báo trực tiếp cho cơ quan Công an nơi gần nhất, mọi thông tin cung cấp đều được đảm bảo bí mật.

Trước đó như PLO đã đưa, lúc 1 giờ sáng 26-1, tại khu vực bờ kè sông Cà Ty, gần cầu Trần Hưng Đạo thuộc phường Phan Thiết, em M.D (18 tuổi, ngụ xã Hồng Sơn, tỉnh Lâm Đồng) đang ngồi chơi với nhóm bạn thì bị hai người đến gây gổ và rút dao tấn công khiến em D gục tại chỗ.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Công an phường Phan Thiết đã cử lực lượng đến phong tỏa, bảo vệ hiện trường và phối hợp với các lực lượng của công an tỉnh điều tra vụ việc.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đang truy bắt hai nghi phạm nói trên.