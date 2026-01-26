Án mạng lúc 1 giờ sáng ven sông Cà Ty, truy bắt gắt gao 2 thanh niên lạ mặt 26/01/2026 07:51

(PLO)- Công an đang khẩn trương truy bắt 2 thanh niên lạ mặt là nghi can gây ra vụ án mạng xảy ra tại hoa viên Trưng Trắc ven sông Cà Ty (phường Phan Thiết) lúc 1 giờ sáng ngày 26-1.

Đến 7 giờ sáng nay 26-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng vẫn đang phối hợp Công an phường Phan Thiết truy xét 2 thanh niên là nghi can gây ra vụ án mạng vào rạng sáng nay tại hoa viên Trưng Trắc, ven sông Cà Ty.

Thi thể nạn nhân được đưa về Trung tâm giám định Pháp y để giám định tử thi. Ảnh NP.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 1 giờ sáng nay 26-1, tại khu vực bờ kè sông Cà Ty, gần cầu Trần Hưng Đạo thuộc phường Phan Thiết xảy ra vụ ẩu đả giữa một số thanh niên. Hậu quả làm em M (18 tuổi, ngụ xã Hồng Sơn, tỉnh Lâm Đồng) tử vong trên đường đi cấp cứu.

Công an phường Phan Thiết đã cử lực lượng đến phong tỏa, bảo vệ hiện trường và phối hợp với các lực lượng của công an tỉnh điều tra vụ việc.

Những người đi cùng nạn nhân cho biết vào thời điểm vụ việc xảy ra, M cùng với 3 người bạn đến khu vực hoa viên Trưng Trắc chơi và xảy ra mâu thuẫn với 2 thanh niên lạ mặt và bị 2 thanh niên trên đâm đâm nhiều nhát vào người. M sau đó đã tử vong trên đường được đưa đi cấp cứu.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang trưng cầu giám định tử thi, tiến hành điều tra vụ án mạng và truy tìm 2 thanh niên có liên quan.