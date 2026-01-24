Công an phát thông báo tìm nữ sinh 15 tuổi mất liên lạc nhiều ngày 24/01/2026 11:03

(PLO)- Đến nay gia đình vẫn chưa liên lạc được với nữ sinh 15 tuổi sau 3 ngày mất liên lạc tại tỉnh Lâm Đồng.

Ngày 24-1, Thượng tá Bùi Quốc Nam, Trưởng Công an phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng, đã phát đi thông báo truy tìm người mất liên lạc gởi Công an các xã, phường và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng cùng các cơ quan thông tin đại chúng.

Thông báo truy tìm người mất tích của Công an phường Phú Thủy.

Theo đó, vào lúc 17 giờ ngày 23-1, Công an phường Phú Thủy nhận được tin báo của gia đình bà Bùi Thị Thanh Xuân, trú tại khu phố 5 Phú Hài, phường Phú Thủy, về việc con gái là cháu Nguyễn Thị Vân Hà (15 tuổi) mất liên lạc từ khoảng 12 giờ 35 phút ngày 21-1 sau khi được em trai chở đến phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng. Công an phường Phú Thủy đã cử lực lượng tìm kiếm nhưng chưa tìm thấy cháu Hà.

Công an phường Phú Thủy thông báo truy tìm cháu Nguyễn Thị Vân Hà. Đặc điểm: Cao khoảng 1m65, cân nặng khoảng 45 kg, tóc dài qua vai, màu đen; khi đi cháu Hà mặc áo sơ mi màu trắng, áo khoác màu đen, quần jean màu xanh.

Chân dung cháu Nguyễn Thị Vân Hà.

“Công an phường Phú Thủy thông báo đến các cơ quan và người dân biết để phối hợp truy tìm cháu Nguyễn Thị Vân Hà. Nếu phát hiện thông tin liên quan đến cháu Hà thì thông báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc đồng chí Nguyễn Văn Phước Trường, cán bộ Công an phường Phú Thủy; số điện thoại: 0794.737.179”, thông báo của Công an phường Phú Thủy nêu.