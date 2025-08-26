Sư đoàn 9: Phát huy truyền thống 'Đất thép thành đồng, miền Đông gian lao mà anh dũng' 26/08/2025 16:49

(PLO)- Sáng 26-8, tại TP.HCM, Sư đoàn 9 (Quân đoàn 34) đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập (2-9-1965 – 2-9-2025), ôn lại truyền thống vẻ vang, đồng thời đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.

Tham dự buổi lễ có Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34, cùng đông đảo tướng lĩnh, cựu chiến binh, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 9 qua các thời kỳ.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Ngô Ngọc An, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 9, Quân đoàn 34 đã ôn lại chặng đường 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của đơn vị.

Được thành lập ngày 2-9-1965, Sư đoàn 9 - mật danh Công trường 9, ngay từ những ngày đầu đã đối đầu trực tiếp với quân đội Mỹ. Những chiến thắng vang dội tại Bàu Bàng, Dầu Tiếng (1965), đập tan cuộc hành quân Junction City (1967), tiến công trong chiến dịch Mậu Thân (1968), hay giải phóng Phú Lâm, Bà Quẹo, Tổng nha Cảnh sát…trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử (1975) đã góp phần làm nên những mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc.

Đại tá Ngô Ngọc An, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 9, trình bày diễn văn ôn lại chặng đường 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của đơn vị.

Sau ngày đất nước thống nhất, Sư đoàn 9 tiếp tục là lực lượng chủ công trong nhiệm vụ quân quản tại TP.HCM và làm nghĩa vụ quốc tế giúp nước bạn Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng.

Trong thời bình, Sư đoàn luôn chú trọng xây dựng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, tập trung huấn luyện, rèn luyện kỷ luật, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho bộ đội.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, Sư đoàn 9 đã hai lần được phong tặng danh hiệu “Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”, được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh và nhiều phần thưởng cao quý khác. Đơn vị cũng được Nhà nước Campuchia trao tặng Huân chương Ăngco - Huân chương cao quý nhất của nước bạn.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, ghi nhận, biểu dương những chiến công và thành tích xuất sắc của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 9.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm mà Sư đoàn 9 cần chú trọng thực hiện trong thời gian tới gồm: Tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị, kiên định, vững vàng, có nhận thức đầy đủ, sâu sắc về đối tượng, mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng quân đội trong giai đoạn mới.

Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Đồng thời, đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu; tổ chức huấn luyện chiến đấu chuyên sâu cho từng đối tượng sát với tình hình thực tế; đẩy mạnh đột phá, nâng cao chất lượng chính quy, chấp hành kỷ luật gắn với cải cách hành chính, chuyển đổi số trong toàn Sư đoàn; phát huy tinh thần tự chủ, tự lực, tự cường, bảo đảm hậu cần - kỷ luật, từng bước hiện đại hóa, công tác bảo đảm vật chất, chăm lo tốt vật chất, đời sống tinh thần cho bộ đội, khai thác và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, doanh trại, vũ khí, trang bị hiện có...

Thượng tướng Võ Minh Lương lưu ý Sư đoàn quán triệt, triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Quân đoàn 34 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện quy định, trách nhiệm nêu gương của cán bộ. Bên cạnh đó, quan tâm, bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ có chất lượng cao tinh nhuệ, giỏi về nghiệp vụ, trong sáng về đạo đức, lối sống, chấp hành pháp luật, kỷ luật.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tin tưởng rằng, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 9 sẽ đoàn kết, nỗ lực và vượt qua mọi khó khăn, đạt được nhiều thành tích trên mọi lĩnh vực. “Dù đi bất cứ nơi đâu và thực hiện bất cứ nhiệm vụ gì, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 9 luôn phát huy truyền thống “Đất thép thành đồng, miền Đông gian lao mà anh dũng”, xứng đáng là Sư đoàn chủ lực, đủ quân của Bộ và Quân đoàn 34, đứng chân trên địa bàn trọng điểm, chiến lược phía Nam của Tổ quốc” - Thứ trưởng Võ Minh Lương nhấn mạnh.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Võ Minh Lương trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Sư đoàn 9 vì những cống hiến to lớn trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Võ Minh Lương đã trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Sư đoàn 9 vì những cống hiến to lớn trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi thư khen cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 9 nhân kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống đơn vị.