Kiến nghị cảng ở TP.HCM tiếp nhận trở lại tàu khách quốc tế 17/10/2025 11:51

(PLO)- Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam kiến nghị kéo dài thời gian thí điểm tiếp nhận tàu khách quốc tế tại khu vực cảng Cái Mép - Thị Vải (TP.HCM) đến hết 31-12-2025.

Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng về việc tiếp nhận tàu khách tại một số bến cảng khu vực Cái Mép - Thị Vải thuộc cảng biển TP.HCM.

Theo quy hoạch, khu bến Cái Mép - Thị Vải gồm 24 bến cảng với công năng khai thác hàng tổng hợp, container, hàng rời và hàng lỏng/khí, chưa có công năng khai thác tàu khách. Hiện chỉ có một bến cảng được quy hoạch dành cho tàu khách quốc tế có trọng tải đến 225.000 GT là bến cảng khách quốc tế Vũng Tàu, song đến nay vẫn chưa được đầu tư xây dựng.

Trước đây, do nhu cầu cấp thiết trong việc khai thác tuyến vận tải tàu khách quốc tế tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, UBND tỉnh và Sở Du lịch tỉnh đã có văn bản gửi cơ quan quản lý hàng hải đề nghị hỗ trợ, ưu tiên tiếp nhận tàu khách tại một số bến cảng chưa có công năng tàu khách trong khu vực Cái Mép - Thị Vải.

Để tháo gỡ vướng mắc và chủ động đón tàu khách quốc tế trong bối cảnh lượng du khách đường biển tăng, trong khi thiếu cầu cảng chuyên dụng, Cục Hàng hải Việt Nam (nay là Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam) đã chỉ đạo các Cảng vụ phối hợp với doanh nghiệp, hãng tàu và công ty du lịch nắm bắt nhu cầu, bố trí cầu bến phù hợp và hướng dẫn hoàn tất thủ tục khai thác theo quy định.

Tàu khách quốc tế cập cảng Cái Mép - Thị Vải (TP.HCM) có thể được phép tiếp nhận đến hết ngày 31-12-2025. Ảnh: TT.

Theo cục, quá trình thí điểm thời gian qua đã mang lại hiệu quả rõ rệt, góp phần thúc đẩy kinh tế du lịch biển, đồng thời khẳng định năng lực hạ tầng cảng biển Việt Nam trong việc tiếp nhận tàu khách cỡ lớn quốc tế, đặc biệt tại khu vực Cái Mép - Thị Vải. Tuy nhiên, đến nay các doanh nghiệp cảng vẫn chưa chủ động hoàn tất thủ tục điều chỉnh, bổ sung công năng để được công bố khai thác tàu khách chính thức.

Từ thực tế đó, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét tiếp tục cho phép thí điểm tiếp nhận tàu khách quốc tế tại một số bến cảng khu vực Cái Mép - Thị Vải đến hết ngày 31-12-2025.

Đồng thời, cục cũng kiến nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát, nghiên cứu bổ sung quy hoạch công năng tàu khách quốc tế tại khu vực này và yêu cầu các doanh nghiệp cảng khẩn trương hoàn tất thủ tục điều chỉnh, bổ sung công năng để sớm được chính thức khai thác tàu khách quốc tế.

Liên quan đến vấn đề này, sáng 17-10, Đại diện Sở Du lịch TP.HCM cho biết đơn vị đã đề xuất thí điểm tiếp nhận tàu khách quốc tế tại khu vực Cái Mép - Thị Vải đến hết tháng 12-2026. Thời gian thí điểm giúp các đơn vị có thêm cơ sở hoàn thiện thủ tục bổ sung công năng theo quy định pháp luật, đồng thời hỗ trợ các cơ quan quản lý đánh giá thực tiễn, chuẩn bị cho giai đoạn vận hành chính thức.

Sở Du lịch sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Cảng vụ Hàng hải và các cơ quan chức năng liên quan để công tác đón tàu khách quốc tế diễn ra thuận lợi, an toàn, góp phần thúc đẩy hoạt động du lịch đường biển.