Siêu du thuyền chở hơn 4.000 khách cập cảng Huế vì cảng ở TP.HCM ngưng tiếp nhận

Sáng 17-10, siêu du thuyền Ovation of the Seas cập cảng Chân Mây, TP Huế, chở theo hơn 4.000 hành khách quốc tế trong hải trình đến Việt Nam.
Theo thông tin từ cơ quan chức năng, việc thay đổi hải trình của du thuyền trên do cảng quốc tế Cái Mép - Thị Vải, TP.HCM đang tạm ngưng tiếp nhận tàu du lịch quốc tế.
Theo UBND TP Huế, hiện nay cảng Chân Mây đã trở thành điểm đến quan trọng đón tàu biển chở khách du lịch nhờ vị trí chiến lược, cơ sở hạ tầng đang được nâng cấp.
Cảng có khả năng đón các du thuyền lớn, là một trong 46 điểm đến du thuyền được công nhận tại Đông Nam Á, thu hút nhiều hãng tàu quốc tế lớn và đang hướng tới việc trở thành cảng du thuyền đạt chuẩn quốc tế.
Như PLO đã thông tin, ngày 14-10, Cục Hàng hải và đường thủy Việt Nam có văn bản đề nghị Công ty TNHH Cảng Quốc tế SP-PSA tại khu bến Thị Vải, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ về khai thác tàu khách tại cảng này.
Theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, khu bến Thị Vải, bao gồm cảng quốc tế SP-PSA, được quy hoạch phục vụ phát triển kinh tế - xã hội liên vùng với các công năng như bến tổng hợp, container, hàng rời, hàng lỏng/khí. Quy hoạch này không có chức năng tiếp nhận tàu khách du lịch.
Do đó, đề nghị cho phép khai thác tàu khách ra vào cảng quốc tế SP-PSA hiện chưa đủ cơ sở để xem xét, chấp thuận.
Sở Du lịch TP.HCM đã đề nghị Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam xem xét chấp nhận chủ trương cho phép thí điểm tiếp nhận tàu khách quốc tế tại các bến cảng thuộc khu vực Cái Mép - Thị Vải.
Việc thí điểm dự kiến triển khai từ nay đến hết tháng 12-2026, trong khi chờ hoàn tất thủ tục bổ sung công năng theo quy định.
Liên quan đến việc cụm cảng Cái Mép - Thị Vải tạm dừng tiếp nhận tàu khách, chiều 16-10, ông Lê Đỗ Mười, Cục trưởng Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, cho biết cơ quan này đã báo cáo và được Bộ Xây dựng cơ bản thống nhất cho phép các cảng ở TP.HCM tiếp tục tiếp nhận tàu khách du lịch trong thời gian hoàn thiện bổ sung công năng.