Siêu du thuyền chở hơn 4.000 khách cập cảng Huế vì cảng ở TP.HCM ngưng tiếp nhận 17/10/2025 10:39

(PLO)- Siêu du thuyền Ovation of the Seas thay đổi hải trình, đưa hơn 4.000 du khách quốc tế đến TP Huế do cảng Cái Mép - Thị Vải tạm ngưng tiếp nhận.

Sáng 17-10, siêu du thuyền Ovation of the Seas cập cảng Chân Mây, TP Huế, chở theo hơn 4.000 hành khách quốc tế trong hải trình đến Việt Nam.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, việc thay đổi hải trình của du thuyền trên do cảng quốc tế Cái Mép - Thị Vải, TP.HCM đang tạm ngưng tiếp nhận tàu du lịch quốc tế.

Du khách trên siêu du thuyền Ovation of the Seas cập cảng Chân Mây, TP Huế. Ảnh: H.TRÂM

Theo UBND TP Huế, hiện nay cảng Chân Mây đã trở thành điểm đến quan trọng đón tàu biển chở khách du lịch nhờ vị trí chiến lược, cơ sở hạ tầng đang được nâng cấp.

Cảng có khả năng đón các du thuyền lớn, là một trong 46 điểm đến du thuyền được công nhận tại Đông Nam Á, thu hút nhiều hãng tàu quốc tế lớn và đang hướng tới việc trở thành cảng du thuyền đạt chuẩn quốc tế.

Siêu du thuyền cập cảng Chân Mây, TP Huế. H.TRÂM