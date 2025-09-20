Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Được khảo sát khu vực cảng Cái Mép Hạ 20/09/2025 15:01

(PLO)- Sau sáp nhập, vùng TP.HCM là trung tâm tài chính và công nghệ cao. Vùng Bình Dương là vùng công nghiệp công nghệ cao và vùng Bà Rịa - Vũng Tàu là vùng kinh tế biển. Cái lõi của kinh tế biển là khu cảng và kinh tế thương mại tự do, trong đó có khu lọc hóa dầu.

Ngày 20-9, Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Được cùng đoàn công tác của Thành phố đã đi khảo sát khu vực cảng Cái Mép Hạ (phường Tân Phước, TP.HCM) bằng đường thủy và sau đó thăm dự án tổ hợp hóa dầu, làm việc với công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn (xã Long Sơn).

Cùng đi trong đoàn có ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND, giám đốc các sở Tài chính, Xây dựng, NN&MT, Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố cùng các cán bộ sở, ngành, địa phương liên quan.

Tiềm năng phát triển mạnh với tuyến bến kết nối các cảng

Xuất phát từ phường Sài Gòn, Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Được cùng đoàn công tác đã đi khảo sát dọc tuyến luồng, cụm cảng Cái Mép – Thị Vải, khu vực cảng Cái Mép Hạ.

Tại cảng Germalink (khu vực Cái Mép), đoàn công tác đã nghe đơn vị tư vấn báo cáo về quy hoạch cảng biển, tuyến giao thông kết nối, vị trí các bến cảng Cái Mép Hạ, logistics, đề án nghiên cứu khu thương mại tự do gắn với cảng biển tại khu vực Cái Mép Hạ (phường Tân Phước)…

Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Được cùng Phó Chủ tịch thường trực Nguyễn Văn Thọ, Phó Chủ tịch Nguyễn Mạnh Cường và đoàn công tác của Thành phố khảo sát khu vực cảng Cái Mép Hạ. Ảnh: TH

Đoàn cũng đã nghe ông Cao Hồng Phong, Phó giám đốc cảng Gemalink báo cáo về tình hình hoạt động của đơn vị cũng như một số đề xuất, quy hoạch đang triển khai nhằm phát huy tối đa lợi thế tuyến cảng biển Cái Mép – Thị Vải.

Theo quy hoạch mới mà Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam và Bộ Xây dựng đang đề xuất, với việc điều chỉnh mặt bằng bến Cái Mép Hạ sẽ mở rộng, tăng chiều dài tuyến bến đảm bảo tiếp nhận đồng thời 2 tàu 250.000DWT. Điều này sẽ cho phép kéo dài cầu cảng Gemalink thêm khoảng 390m về hạ lưu nối liền với tuyến bến cảng Cái Mép Hạ.

Đơn vị tư vấn báo cáo với Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Được và đoàn công tác về vị trí các bến cảng trong khu vực Cái Mép Hạ. Ảnh: TK

Việc kết nối liền tuyến bến của các bến cảng SSIT – Gemalink – Cái Mép Hạ, tạo thành tuyến bến liền lạc nhau, có chiều dài giai đoạn 2030 đến 3,5km và nếu tính từ CMIT, TCTT đến Cái Mép Hạ là 11km.

Với quy hoạch nêu trên thì toàn bộ khu vực từ bến cảng CMIT hiện hữu đến bến cảng Cái Mép Hạ hạ lưu sẽ có tuyến bến dài khoảng 22km, lớn hơn quy mô cảng Singapore.

Khi đó, khu vực Cái Mép sẽ có lợi thế về chiều dài tuyến bến và cỡ tàu tiếp nhận không quốc gia nào trên thế giới có được.

Tuyến luồng cụm cảng Cái Mép - Thị Vải. Ảnh: TH

Sau khi nghe báo cáo, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đánh giá cao kết quả mà cảng Gemalink đạt được, đặc biệt là tỉ lệ nội địa hóa, chuyển đổi xanh.

Ông cũng nhấn mạnh, kinh tế biển có vai trò quan trọng trong sự phát triển của TP.HCM và đóng góp quan trọng cho sự tăng trưởng của đất nước trong giai đoạn tiếp theo...

Cam kết đồng hành, hỗ trợ nhà đầu tư

Sau khi thăm cảng, Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Được cùng đoàn công tác đã đến xã Long Sơn, thăm và làm việc cùng công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn (LSP).

Báo cáo đoàn công tác, ông Kulachet Dharachandra, Tổng giám đốc của LSP trân trọng cám ơn sự quan tâm của quý lãnh đạo Thành phố đến LSP. LSP là một trong những dự án trọng điểm quốc gia, tổ hợp tích hợp hóa dầu đầu tiên tại Việt Nam. Trong suốt thời gian này, công ty cũng như tập đoàn luôn nhận được sự hỗ trợ tích cực và quý báu từ cả chính quyền trung ương và địa phương.

Hiện tại, bên cạnh tổ hợp đang hoạt động, LSP triển khai thêm dự án tổng mức đầu tư 500 triệu USD, với mục đích sử dụng Ethane làm nguyên liệu đầu vào có tính cạnh tranh cao. Khi đi vào hoạt động chính thức, dự kiến mỗi năm LSP sẽ đóng góp 1,5 tỷ USD cho nền kinh tế Việt Nam, bao gồm 800 triệu USD doanh thu xuất khẩu và khoảng 150 triệu USD từ các khoản thuế hàng năm.

Ông Kulachet Dharachandra, Tổng giám đốc công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn báo cáo tại buổi làm việc với ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM cùng đoàn công tác. Ảnh: TRÙNG KHÁNH

Lãnh đạo LSP cũng đã nêu ra một số kiến nghị của công ty liên quan đến hoạt động đầu tư, dự kiến đầu tư trong tương lai của công ty cũng như các vấn đề pháp lý phát sinh và mong nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ giải quyết của lãnh đạo chính quyền TP.HCM cũng như các bộ, ngành trung ương.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM chúc mừng những kết quả LSP đã đạt được thời gian qua. Về kiến nghị của công ty trong thời gian tới về việc mời gọi nhà đầu tư đầu tư vào dự án lọc dầu bên cạnh dự án hóa dầu, theo ông Nguyễn Văn Được đây không chỉ là mong muốn của LSP mà còn là mong muốn rất lớn của lãnh đạo Thành phố.

Ông Nguyễn Văn Được cho rằng, xã Long Sơn là một khu vực đầu tư lý tưởng cho nhà máy lọc dầu. Sắp tới, Thành phố tổ chức mời gọi các nhà đầu tư để đầu tư nhà máy ở lĩnh vực này tại đây.

Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Được phát biểu tại buổi làm việc cùng công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn. Ảnh: TK

Sau sáp nhập, theo quy hoạch TP.HCM mới có 3 vùng, vùng TP.HCM cũ là trung tâm tài chính và công nghệ cao; Vùng Bình Dương cũ sẽ là vùng công nghiệp công nghệ cao và vùng Bà Rịa – Vũng Tàu trước đây là vùng kinh tế biển. Cái lõi của kinh tế biển là khu cảng và kinh tế thương mại tự do và trong đó có khu lọc hóa dầu.

Với quan điểm doanh nghiệp là nguồn lực, động lực của sự phát triển thì chính quyền thành phố cam kết sẽ luôn ủng hộ tốt nhất có thể đối với các nhà đầu tư nói chung, trong đó có LSP nói riêng.

Ông Kulachet Dharachandra, Tổng giám đốc công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn tặng quà lưu niệm cho ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND Thành phố và đoàn công tác. Ảnh: TK

Ông Nguyễn Văn Được mong muốn, LSP tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh đạt nhiều kết quả tốt. Công ty tiếp tục mở rộng sản xuất kinh doanh để lấp đầy hết diện tích đã được duyệt. Ngoài ra nếu LSP còn quan tâm, đầu tư những lĩnh vực khác trên địa bàn TP.HCM thì công ty tiếp tục đề nghị, Thành phố sẽ tiếp tục hỗ trợ tối đa.

Với một số kiến nghị của LSP, ông Nguyễn Văn Được cũng giao các sở ngành, trong đó có Sở Tài chính trả lời trực tiếp, theo dõi sát tiến độ, báo cáo lãnh đạo Thành phố để giải quyết hoặc trình cấp trên xem xét giải quyết theo quy định.