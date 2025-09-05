Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Văn Được dự lễ khai giảng năm học mới

(PLO)-  Sáng 5-9, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT Trần Phú. 

Trong không khí cả nước đồng loạt bước vào năm học 2025-2026, ngôi trường vinh dự đón Huân chương Lao động hạng Nhì, mở ra chặng đường mới với nhiều kỳ vọng.

Khai giảng năm học mới (26).jpg
Trong không khí khai giảng đồng loạt trên cả nước, hàng ngàn học sinh trường THPT Trần Phú (phường Phú Thọ Hòa, TP.HCM) khoác đồng phục chỉnh tề, rực rỡ cờ hoa, cùng thầy cô đón năm học mới﻿.
Khai giảng năm học mới (28).jpg
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đến dự lễ khai giảng năm học mới 2025-2026 và kỷ niệm 80 năm ngành Giáo dục tại Trường THPT Trần Phú.
Khai giảng năm học mới (21).jpg
Khai giảng năm học mới (27).jpg
Khai giảng năm học mới (32).jpg
Hơn 2.400 học sinh của Trường THPT Trần Phú góp phần vào không khí hân hoan chung của buổi lễ.
Khai giảng năm học mới (20).jpg
Từ sáng sớm, sân trường đã rực rỡ cờ hoa, băng rôn khẩu hiệu chào đón lễ khai giảng năm học mới.
Khai giảng năm học mới (24).jpg
Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trao Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước tặng tập thể nhà trường về những thành tích nổi bật trong công tác giảng dạy và rèn luyện học sinh.
Khai giảng năm học mới (23).jpg
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được tặng hoa chúc mừng tập thể ban giám hiệu nhà trường. Ông nhấn mạnh hôm nay cùng với cả nước, thầy trò TP.HCM bước vào năm học mới trong không khí phấn khởi, với kỳ vọng lớn lao từ Đảng bộ và Nhân dân TP trên con đường trở thành siêu đô thị hiện đại. Ông gửi lời chúc ngành giáo dục TP đạt nhiều thành tựu mới, đáp ứng đúng kỳ vọng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đặt ra; đồng thời mong các em học sinh bước vào năm học mới với tinh thần hứng khởi, đạt nhiều thành tích.
Khai giảng năm học mới (25).jpg
Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu trao giấy khen cho các học sinh đạt thủ khoa kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2025-2026.
Khai giảng năm học mới (14).jpg
Khai giảng năm học mới (13).jpg
Khai giảng năm học mới (15).jpg
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cùng lãnh đạo nhà trường và các em học sinh thực hiện nghi thức chào cờ.
Khai giảng năm học mới (16).jpg
Nhà trường bố trí màn hình LED cỡ lớn tại sân trường để thầy trò theo dõi trực tiếp lễ khai giảng năm học mới toàn quốc﻿ diễn ra cùng thời điểm tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội).
Khai giảng năm học mới (17).jpg
Khai giảng năm học mới (12).jpg
Khai giảng năm học mới (31).jpg
Những gương mặt rạng rỡ, háo hức trong ngày khai giảng.
Khai giảng năm học mới (1).jpg
“Trong không khí cùng các bạn học sinh cả nước chào đón lễ khai giảng năm học mới, em cảm thấy rất háo hức và tự hào. Bước vào năm học cuối cấp, em tự đặt mục tiêu cho bản thân phải nỗ lực nhiều hơn, phấn đấu đạt thành tích tốt và quyết tâm thi đậu đại học” - Lê Quang Vệ Giang, học sinh lớp 12A14, xúc động chia sẻ.
Khai giảng năm học mới (3).jpg
Khai giảng năm học mới (5).jpg
Khai giảng năm học mới (7).jpg
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được gửi lời động viên, khích lệ tinh thần học tập của các em học sinh trong năm học mới.
Khai giảng năm học mới (8).jpg
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được chụp ảnh lưu niệm cùng tập thể lãnh đạo, giáo viên nhà trường.
Khai giảng năm học mới (22).jpg
Trường THPT Trần Phú được thành lập năm 1980, tiền thân là phân hiệu của Trường Nguyễn Thượng Hiền. Năm 1981, trường mang tên Tổng Bí thư Trần Phú - người lãnh đạo đầu tiên của Đảng. Hiện nay, nhà trường có hơn 2.400 học sinh, riêng năm học 2025-2026 tuyển sinh 17 lớp khối 10.
