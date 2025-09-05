Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Văn Được dự lễ khai giảng năm học mới

(PLO)- Sáng 5-9, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT Trần Phú.
Trong không khí cả nước đồng loạt bước vào năm học 2025-2026, ngôi trường vinh dự đón Huân chương Lao động hạng Nhì, mở ra chặng đường mới với nhiều kỳ vọng.
Hơn 2.400 học sinh của Trường THPT Trần Phú góp phần vào không khí hân hoan chung của buổi lễ. Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cùng lãnh đạo nhà trường và các em học sinh thực hiện nghi thức chào cờ. Những gương mặt rạng rỡ, háo hức trong ngày khai giảng. Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được gửi lời động viên, khích lệ tinh thần học tập của các em học sinh trong năm học mới.