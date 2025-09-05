Lễ khai giảng giữa đại ngàn 05/09/2025 11:48

(PLO)- Ngôi trường vùng cao lại rộn ràng sau nhiều tháng hè trong buổi lễ khai giảng năm học mới. Tại đây, nhiều người đã gửi gắm ước mơ, hi vọng vào tương lai.

Sáng 5-9, hoà chung trong không khí tựu trường của cả nước, một ngôi trường nép mình giữa đại ngàn Tây Bắc cũng tổ chức lễ khai giảng năm học mới.

Một hành trình đầy hứa hẹn

Đúng 7 giờ sáng, trong chiếc áo đồng phục màu đỏ, dưới ánh nắng vàng rực, hơn 300 trăm học sinh trường Tiểu học và THCS số 1 Phúc Khánh (Lào Cai) có mặt tại sân trường để chuẩn bị cho lễ khai giảng.

Với 27 cán bộ giáo viên, nhân viên, ngôi trường vùng cao này đã sẵn sàng cho hành trình chắp cánh tương lai.

Trường cũng được đầu tư thêm 5 phòng học bộ môn với đầy đủ trang thiết bị, trong đó có một phòng tư vấn tâm lý cho học sinh. Các điểm trường cũng đảm bảo đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất cho học sinh.

Hơn 300 học sinh có mặt tại sân trường trong lễ khai giảng. Ảnh: PHI HÙNG

Theo thầy Phạm Đức Vinh, Hiệu trưởng nhà trường, năm học mới sẽ mở ra những cơ hội và thách thức mới cho cả thầy và trò.

Một trong bốn nhiệm vụ trọng tâm của năm học này là không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất người học. Đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, ứng dụng AI vào giảng dạy để nâng cao hiệu quả giáo dục.

“Năm học đã qua là một năm học đặc biệt, một chặng đường đầy thử thách nhưng cũng thật đáng tự hào của trường ta. Chúng ta đã phải đối mặt với khó khăn chưa từng có khi sự cố thiên tai nghiêm trọng đã gây ra những thiệt hại vô cùng nặng nề”, thầy Vinh nhìn lại.

Với niềm tin và khí thế mới, Hiệu trưởng nhà trường bày tỏ tin tưởng rằng năm học 2025-2026 sẽ là một hành trình đầy hứa hẹn.

Thầy Phạm Đức Vinh, Hiệu trưởng trường Tiểu học và THCS số 1 Phúc Khánh. Ảnh: PHI HÙNG

Bà Trịnh Thị Duyên, Chủ tịch UBND xã Phúc Khánh, cho biết ngay khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, cấp uỷ, chính quyền địa phương đã đặc biệt quan tâm đến tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội trên địa bàn xã, đặc biệt là giáo dục và y tế.

Trước khi chính thức bắt đầu năm học mới, chúng tôi đã đi khảo sát các trường học, có danh mục đầu tư cho các trường học, điểm trường có điều kiện chưa đảm bảo, nhằm đảm bảo cơ sở vật chất tốt nhất cho học sinh và thầy cô.

“Đối với riêng trường Tiểu học và THCS số 1 Phúc Khánh, xã dự kiến giao lại trụ sở UBND xã cũ, nằm ngay bên cạnh trường, để trường tự quản, đưa vào sử dụng một cách phù hợp, tạo thuận lợi cho cả thầy và trò có thêm không gian bán trú”, bà Duyên nói.

Mong các con không bị gián đoạn chương trình do bão lũ

Chị Nguyễn Thị Thuyến (thôn Làng Nủ) cùng con trai 10 tuổi, nhà ở cách 7km, có mặt tại trường từ sớm.

“Con nôn nao, hào hứng lắm, muốn đến sớm để gặp bạn bè, thầy cô và tham gia dọn vệ sinh lớp”, chị Thuyến nói.

Để chuẩn bị cho năm học mới của con trai, chị Thuyến đã mua 2 bộ quần áo, 1 đôi dép và bút mới từ 1 tháng trước. So với 4 lần khai giảng trước đó, lần này chị Thuyến hồi hộp hơn. “Năm nay con lên lớp 5, đã cuối cấp rồi nên tôi cũng thấy khá lo, nhưng con cũng tự giác, tự học nhiều”, chị Thuyến chia sẻ.

Trong năm học này, chị Thuyến chỉ mong địa phương không bị ảnh hưởng bởi bão lũ để các con có thể hoàn thành tốt chương trình học.

Phía sau học sinh, cha mẹ vẫn dõi theo, chờ đợi, cùng con sẵn sàng cho năm học mới. Ảnh: PHI HÙNG

Còn đối với chị Đặng Thị Thắm (thôn Nà Phát), đây là lần đầu tiên đưa con đi khai giảng. “Tôi vừa vui vừa mừng nhưng cũng không muốn thể hiện nhiều vì sợ con cũng hồi hộp, lo lắng như mình”, chị Thắm cho hay.

Có mặt tại sân Trường Tiểu học và THCS số 1 Phúc Khánh từ lúc 6 giờ 30 phút, chị Thắm một tay dắt con trai nhỏ 3 tuổi, đôi mắt thì hướng về phía con trai 6 tuổi đang ngồi giữa sân cùng bạn mới.

Đêm qua, con trai chị Thắm khó ngủ, e ngại, có cảm giác sợ sệt trước buổi lễ khai giảng đầu tiên trong đời. Trong khi đó, trên suốt đường từ nhà tới trường sáng nay, con lại hào hứng, phấn khởi, có mặt tại trường với nụ cười rất tươi.

“Con lên lớp 1, tôi đã chuẩn bị thêm một bàn học đặt ở góc nhà, cũng cố gắng chuẩn bị thêm các dụng cụ học tập để con không cảm thấy thiệt thòi so với các bạn”, chị Thắm tâm sự.

Con trai chị Thắm là 1 trong số 31 em nhỏ sẽ bắt đầu lớp 1 tại ngôi trường này. Người mẹ 24 tuổi chỉ mong rằng sau khi đến trường, con sẽ hiểu biết và ngoan ngoãn hơn.

Cũng tại sân trường, chị Trương Thị Song (thôn Trĩ Trong) ngồi đợi 2 con đang dự lễ khai giảng.

Sáng nay, 3 mẹ con chị Song rời nhà từ lúc 5 giờ 30 để có mặt tại trường từ 6 giờ, tham gia dọn dẹp vệ sinh cùng thầy cô và các bạn.

Cả 2 con của chị Song đều bắt đầu năm học mới, một bạn lớp 7, bạn còn lại lên lớp 5. “Sau kỳ nghỉ hè khá lâu, tôi sợ con vẫn còn ham chơi, quên kiến thức, khó bắt nhịp lại”, chị Song lo lắng.

Ngày hôm qua, hai con của chị Song cũng cảm thấy hồi hộp trước thềm năm học mới, nhưng hôm nay sau khi gặp lại bạn bè, thầy cô, các con hào hứng, vui vẻ ngay.

Chị Song đã chuẩn bị đầy đủ vở và cặp sách mới cho cả hai con từ nhiều ngày trước. “Chỉ mong năm nay không có bão lũ để các con có thể hoàn thành chương trình học theo đúng kế hoạch, chăm ngoan, nghe lời thầy cô”, chị Song kỳ vọng.

Dưới đây là hình ảnh khai giảng sáng nay tại trường Tiểu học và THCS số 1 Phúc Khánh:

Các em cùng tham gia chào cờ với học sinh toàn quốc. Ảnh: PHI HÙNG

Học sinh phụ huynh tham dự Lễ khai giảng trực tuyến. Ảnh: PHI HÙNG

Các học sinh trường TH&THCS số 1 Phúc Khánh tham dự và chơi trò chơi tại Lễ khai giảng năm học mới. Ảnh: PHI HÙNG

Tất cả thầy và trò Trường TH&THCS số 1 Phúc Khánh đã sẵn sàng cho một năm học mới, hứa hẹn sẽ đạt được những kết quả cao. Ảnh: PHI HÙNG