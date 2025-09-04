Ông Nguyễn Văn Được: Lực lượng vũ trang TP.HCM cùng chính quyền 'vượt qua sóng lớn' 04/09/2025 18:37

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhìn nhận Lực lượng vũ trang TP.HCM đã nỗ lực, giúp chính quyền TP “vượt qua sóng lớn”.

Chiều 4-9, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống Lực lượng vũ trang TP.HCM (4-9-1945 - 4-9-2025) và đón nhận Huân chương Quân công Hạng Ba.

Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, trao Huân chương Quân công Hạng Ba cho Lực lượng vũ trang TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

Xây dựng Lực lượng vũ trang TP.HCM chuẩn mực, gương mẫu

Phát biểu tại đây, Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những chiến công, thành tích xuất sắc của Lực lượng vũ trang TP.HCM trong 80 năm qua.

Dù vậy, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho rằng dự báo tình hình thế giới, khu vực còn nhiều diễn biến phức tạp, khó dự báo. Hòa bình, hợp tác, phát triển vẫn là xu thế lớn song vẫn đứng trước những thách thức mới có tính chất phức tạp hơn, Biển Đông, Tây Nam Bộ tiềm ẩn những yếu tố phức tạp, mất ổn định.

Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chúc mừng Lực lượng vũ trang TP. Ảnh: THUẬN VĂN

Đất nước sau 40 năm đổi mới đạt được những thành tựu có ý nghĩa lịch sử, TP.HCM trở thành đầu tàu kinh tế của cả nước. Cùng với việc sáp nhập tỉnh Bình Dương, Bà Rịa- Vũng Tàu vừa qua đã tạo nên sức mạnh nội sinh, xung lực mới cho sự phát triển của TP.

Tuy nhiên, các thế lực thù địch, phản động tiếp tục đẩy mạnh diễn biến hòa bình, thúc đẩy tự diễn biến, tự chuyển hóa, chống phá Đảng, nhà nước, sự nghiệp đổi mới với nhiều âm mưu, thủ đoạn.

"TP.HCM mở rộng phát triển năng động, đồng thời đặt ra những vấn đề phức tạp về an ninh trật tự, an toàn xã hội" - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đánh giá.

Nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo TP.HCM cùng chụp hình kỷ niệm. Ảnh: THUẬN VĂN

Để nắm bắt, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng - quân sự, xây dựng Lực lượng vũ trang TP.HCM vững mạnh toàn diện, tinh, gọn, mạnh, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị Thành ủy, UBND TP.HCM, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 quan tâm thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

Một trong số đó là cần xây dựng lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ý chí, khát vọng hùng cường cho cán bộ, chiến sĩ. Giáo dục, tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ ở đơn vị nắm chắc tình hình, hiểu rõ đối tượng, đối tác, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, nghĩa vụ, trách nhiệm của từng cán bộ, chiến sĩ trong sự nghiệp cách mạng mới.

Chủ động, kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái, cơ hội, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong mọi điều kiện, mọi hoàn cảnh. Chủ động dự báo, nghiên cứu, nắm chắc tình hình, bám sát sự chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu...

Nâng cao chất lượng xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân, nhất là thế trận lòng dân vững chắc. Không ngừng củng cố, tăng cường tiềm lực chính trị, tiềm lực kinh tế tạo nền tảng để nâng cao tiềm lực quân sự.

Đồng thời, chủ trì phối hợp, tham mưu thực hiện tốt, chặt chẽ giữa phát triển kinh tế- văn hóa- xã hội- đối ngoại với quốc phòng- an ninh; nhất là trong các chiến lược, dự án, phát triển của TP, góp phần bảo vệ vững chắc tổ quốc từ sớm, từ xa.

Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả các chủ trương mới của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu về xây dựng khu vực phòng thủ, nhất là biển đảo, cửa khẩu, cảng biển…

Phát huy vai trò nêu gương, tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường đoàn kết nội bộ… Đẩy mạnh thực hiện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội cụ Hồ; phong trào thi đua quyết thắng, thi đua yêu nước đạt nhiều kết quả thiết thực.

“Để mỗi cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang TP.HCM hôm nay là những chiến sĩ cách mạng không chỉ tinh nhuệ, thiện chiến, anh dũng trong chiến đấu, huấn luyện mà còn chuẩn mực, gương mẫu, sẵn sàng vì Tổ quốc, vì nhân dân” - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu.

Thượng tướng Võ Minh Lương cũng yêu cầu tiếp tục rà soát, điều chỉnh tổ chức, xây dựng Lực lượng vũ trang TP.HCM tinh, gọn, mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; đẩy mạnh đột phá, đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục đào tạo theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, thực chất, hiệu quả.

Tăng cường ứng dụng thành tựu khoa học kĩ thuật, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, đầu tư trang thiết bị, nhất là mô phỏng để nâng cao hiệu quả quản lý, chỉ huy diễn tập, nâng cao trình độ, sẵn sàng chiến đấu…

Chủ động xây dựng các phương án, sẵn sàng chiến đấu, ứng phó hiệu quả với các tình huống về quốc phòng, an ninh truyền thống và phi truyền thống; không để bị động, bất ngờ; phối hợp với Công an TP và các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn quân đội, nhất là dịp Đại hội XIV của Đảng…

Lực lượng vũ trang TP.HCM cùng chính quyền 'vượt qua sóng lớn'

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM, nhìn nhận trong những năm qua, Lực lượng vũ trang TP đã đoàn kết, chung sức đồng lòng, nỗ lực phấn đấu cùng sự phát triển của TP.HCM.

Cùng với sự đồng thuận, ủng hộ của người dân, cộng đồng doanh nghiệp đã giúp TP.HCM “vượt qua sóng lớn”, đạt được những kết quả quan trọng, tạo được nhiều dấu ấn, điểm sáng nổi bật.

Theo ông, góp phần vào thành tựu chung đó, có sự góp sức rất đắc lực của lực lượng vũ trang TP.HCM, luôn phát huy tính chủ động, tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Triển khai nhiều đề án, mô hình hiệu quả, là điểm sáng, hình mẫu, nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và xây dựng khu vực phòng thủ, “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc.

Ông Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM, nhìn nhận trong những năm qua, Lực lượng vũ trang TP đã đoàn kết, chung sức đồng lòng, nỗ lực phấn đấu cùng sự phát triển của TP. Ảnh: THUẬN VĂN

Đặc biệt, là đi đầu trong thực hiện chủ trương “tuyến sau hỗ trợ tuyến trước”. Trong cuộc chiến phòng, chống đại dịch COVID-19, cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang TP.HCM đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, hiểm nguy xung phong trên tuyến đầu chống dịch, góp phần quan trọng cùng cấp ủy, chính quyền và Nhân dân thành phố từng bước kiểm soát dịch bệnh, khôi phục và phát triển kinh tế, xã hội.

Trước bối cảnh hiện nay, ông Nguyễn Văn Được đề nghị Lực lượng vũ trang TP phát huy truyền thống, tiếp tục đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng, tranh thủ tối đa thời cơ, thuận lợi, khắc phục những khó khăn, thách thức.

Cùng đó, phát huy thật tốt vai trò nòng cốt trong tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân vững chắc, bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Đồng thời tích cực, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền nâng cao hiệu lực, hiệu quả sự lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý của Nhà nước về quân sự, quốc phòng; chủ động, sẵn sàng ứng phó có hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyền thống trong tình hình mới.

Ông cũng yêu cầu lực lượng nắm chắc tình hình, có chủ trương, đối sách xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; luôn đề cao trách nhiệm trước sự bình yên của thành phố, sự an toàn của nhân dân.

"Tôi tin tưởng với truyền thống trung thành vô hạn, bám trụ kiên cường, đoàn kết kỷ cương, năng động sáng tạo, quyết chiến quyết thắng, cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang TP sẽ tiếp tục đoàn kết, phát huy tinh thần trách nhiệm, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao" - Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh.