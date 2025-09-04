Lực lượng vũ trang TP.HCM vinh dự đón nhận Huân chương Quân công Hạng Ba 04/09/2025 17:14

(PLO)- Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Quân công Hạng Ba cho Lực lượng vũ trang TP.HCM vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân...

Chiều 4-9, Thành ủy- HĐND- UBND- Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống Lực lượng vũ trang TP.HCM (4-9-1945 - 4-9-2025) và đón nhận Huân chương Quân công Hạng Ba.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được dự buổi kỷ niệm và chào hỏi Thượng tướng Phan Trung Kiên, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, AHLLVT Nhân dân Việt Nam. Ảnh: THUẬN VĂN

Nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo đến dự lễ

Buổi kỷ niệm có sự tham gia của các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước: Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa; nguyên Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh...

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết chào hỏi Thượng tướng Phan Trung Kiên, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, AHLLVT Nhân dân Việt Nam. Ảnh: THUẬN VĂN

Phía lãnh đạo Trung ương có Thượng tướng Võ Minh Lương-Thứ Trưởng Bộ Quốc phòng.

Dự buổi kỷ niệm còn có Thượng tướng Phan Trung Kiên, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, AHLLVT Nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Trần Đơn, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Tư lệnh Quân khu 7; Thượng tướng Triệu Xuân Hòa, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, Nguyên Tư lệnh Quân khu 7, Nguyên Phó Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nguyên; Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Hữu Tài.

Thượng tướng Phan Trung Kiên, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, AHLLVT Nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Triệu Xuân Hòa, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, Nguyên Tư lệnh Quân khu 7, Nguyên Phó Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nguyên; Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Hữu Tài dự buổi kỷ niệm. Ảnh: THUẬN VĂN

Phía lãnh đạo TP có Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Được... cùng các nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP qua các thời kỳ.

Phía Bộ Tư lệnh Quân khu 7 có Thiếu tướng Lê Xuân Thế, Tư lệnh Quân khu 7; Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Chính ủy Quân khu 7...

Nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo TP.HCM qua các thời kỳ tham dự buổi kỷ niệm. Ảnh: THUẬN VĂN

Đón nhận Huân chương Quân công Hạng Ba

Tại đây, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM Phạm Thành Chung đã công bố quyết định của Chủ tịch nước về việc tặng thưởng Huân chương Quân công Hạng Ba cho Bộ Tư lệnh TP.HCM, vì đã có "thành tích đặc biệt xuất sắc trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc".

Thượng tướng Võ Minh Lương- Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trao Huân chương Quân công Hạng Ba cho Lực lượng vũ trang TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

Đồng thời, công bố quyết định của Chủ tịch UBND TP.HCM về việc tặng Cờ truyền thống của UBND TP cho Lực lượng vũ trang TP.HCM vì đã có "thành tích xuất sắc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang và Chủ tịch UBND TP.HCM tặng Cờ truyền thống của UBND TP cho Lực lượng vũ trang TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

Lực lượng vũ trang TP.HCM mãi mãi trung thành, gắn bó máu thịt với nhân dân

Trong diễn văn ôn lại truyền thống của Lực lượng vũ trang TP.HCM, Đại tá Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM nhắc lại: ngày 4-9-1945, tại ngôi nhà số 72 đường La-gờ-răng-đi-e (nay là đường Lý Tự Trọng) những đoàn viên công đoàn yêu nước đã lập bàn thờ Tổ quốc và long trọng tuyên thệ quyết không lùi bước trước hiểm nguy, quyết không nản chí trước khó khăn, quyết cùng đồng bào bảo vệ non sông đất nước.



Sự kiện này đã đánh dấu sự ra đời của Lực lượng vũ trang Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định, tiền thân của Lực lượng vũ trang TP.HCM hôm nay.

Đại tá Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM ôn lại truyền thống của lực lượng. Ảnh: THUẬN VĂN

Trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ, Lực lượng vũ trang TP.HCM đã phát triển mạnh mẽ, vừa chiến đấu, vừa xây dựng, vừa tổ chức lực lượng chính trị, binh vận, hình thành thế trận chiến tranh nhân dân rộng khắp.

Sau ngày 30-4-1975, Lực lượng vũ trang TP.HCM bước vào giai đoạn mới - giai đoạn của hòa bình nhưng đầy gian khó. Nhiệm vụ quân quản, giữ vững trật tự an ninh, ổn định đời sống nhân dân được đặt lên hàng đầu.

Trong chiến tranh biên giới Tây Nam, các đơn vị thuộc Lực lượng vũ trang TP.HCM vừa tham gia giúp nước bạn Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng; vừa giúp bạn xây dựng Quân đội, củng cố chính quyền và phát triển đất nước ròng rã hơn 10 năm (1978 – 1989).

Đặc biệt, trong những năm tháng đại dịch Covid-19, hình ảnh Lực lượng vũ trang TP.HCM một lần nữa sáng ngời. Hơn 36.200 lượt cán bộ, chiến sĩ đã trực tiếp tham gia tuyến đầu, vận chuyển hàng nghìn tấn lương thực, nhu yếu phẩm, chăm lo từng bữa ăn cho nhân dân, lo cả tang lễ cho đồng bào tử vong.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, ngày 26-12-2024, Lực lượng vũ trang TP.HCM lần thứ 3 được Chủ tịch nước ký quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân vì đã có "Thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất trong phòng, chống dịch COVID-19, xây dựng Quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc".

Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM nói thêm, ngày 1-7-2025, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Bình Dương, Biên phòng được sáp nhập vào Bộ Tư lệnh TP.HCM.

Theo Đại tá Nguyễn Thành Trung, đây là bước chuyển mình chiến lược giúp Lực lượng vũ trang TP.HCM đủ sức đảm đương vai trò bảo vệ và tiếp tục xây dựng thành phố trở thành một siêu đô thị hiện đại, trung tâm kinh tế, tài chính quốc tế, đầu tàu phát triển kinh tế của đất nước.

Đại tá Nguyễn Thành Trung nhấn mạnh bước vào giai đoạn mới, Lực lượng vũ trang TP.HCM phải kiên định xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, mạnh về chính trị, vững vàng về tư tưởng, trong sáng về đạo đức, tinh nhuệ về nghiệp vụ, giỏi về chuyên môn, làm chủ khoa học công nghệ, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống.

Đồng thời, Lực lượng vũ trang TP.HCM phải tiếp tục phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", gắn bó máu thịt với nhân dân, lấy nhân dân làm gốc, củng cố "thế trận lòng dân".

"Tám mươi năm - một chặng đường đã qua, nhưng âm vang của nó sẽ còn mãi, như nhắc nhở, như thôi thúc, như lời thề bất diệt: Lực lượng vũ trang TP.HCM - mãi mãi trung thành, mãi mãi gắn bó máu thịt với nhân dân, mãi mãi là lực lượng nòng cốt, xung kích trong mọi tình huống"- Đại tá Nguyễn Thành Trung khẳng định.