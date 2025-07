Đoàn lãnh đạo TP.HCM thăm, tặng quà gia đình chính sách, lực lượng vũ trang tại đặc khu Côn Đảo 26/07/2025 17:03

Hướng tới kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2025), từ ngày 26 đến 27-7, TP.HCM long trọng tổ chức chuỗi hoạt động tưởng niệm, tri ân tại đặc khu Côn Đảo - vùng đất thiêng liêng ghi dấu tinh thần bất khuất của hàng ngàn chiến sĩ cách mạng, đồng bào yêu nước đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Chuỗi các hoạt động được triển khai theo kế hoạch của UBND TP.HCM với với sự tham dự của đoàn đại biểu lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố; các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố; đại diện các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang; cựu tù chính trị và thân nhân liệt sĩ đang sinh sống tại TP.HCM, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Bình Dương (trước khi sáp nhập).

Đoàn lãnh đạo TP.HCM dự lễ chào cờ tại đặc khu Côn Đảo. Ảnh: TRÙNG KHÁNH

Mở đầu chuỗi hoạt động, sáng 26-7, đoàn đại biểu lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố; đại diện các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang; nguyên lãnh đạo thành phố; cựu tù chính trị và thân nhân liệt sĩ; đoàn viên thanh niên và nhân dân đã trang trọng tham gia lễ chào cờ tại cột cờ (trước trung tâm Hành chính đặc khu Côn Đảo).

Tham dự lễ chào cờ, có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thanh Nghị, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, các Phó Chủ tịch UBND TP, lãnh đạo các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang.

Lá cờ Tổ quốc tung bay phía trước Trung tâm Hành chính đặc khu Côn Đảo. Ảnh: TK

Sau lễ chào cờ, đoàn đại biểu TP.HCM đã chia thành năm đoàn đến thăm, tặng quà các cựu tù chính trị, gia đình liệt sĩ, người có công và các đơn vị lực lượng vũ trang tại Côn Đảo.

Trong đó, ông Nguyễn Thanh Nghị, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà, động viên cán bộ, chiến sĩ đại đội Pháo binh 10; Trạm radar 590 (thuộc Trung đoàn 251, Vùng 2 Hải quân) và Trạm Radar 32 (thuộc Trung đoàn 294, Sư đoàn 367, Quân chủng Phòng không - Không quân).

Ông Nguyễn Thanh Nghị, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM cùng đoàn công tác thăm, tặng quà các đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân tại đặc khu Côn Đảo. Ảnh: TH

Tại các đơn vị đoàn đến thăm, ông Nguyễn Thanh Nghị cùng các thành viên trong đoàn đã gửi lời hỏi thăm, chúc mừng các đơn vị. Đồng thời, nhấn mạnh, đặc khu Côn Đảo là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng, do đó, các lực lượng đóng quân tại đây cần luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, duy trì tốt công tác sẵn sàng chiến đấu, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, kỷ luật, phát huy kết quả đạt được trong thời gian qua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao...

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM cùng đoàn công tác, trong đó có Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM thăm, tặng quà công an đặc khu Côn Đảo. Ảnh: TH

Đoàn công tác do Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được dẫn đầu có Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM đã đến thăm, tặng quà Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 6 - đặc khu Côn Đảo, Công an đặc khu Côn Đảo và gia đình chính sách là bà Võ Thị Thanh (gia đình liệt sĩ, sinh sống tại khu dân cư số 7).

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM thăm gia đình bà Võ Thị Thanh (khu dân cư số 7, đặc khu Côn Đảo). Ảnh: TH

Đoàn công tác do bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM làm trưởng đoàn cùng Đại tá Phạm Minh Chiến, Chính ủy Lữ đoàn 125 và đại diện lãnh đạo các sở, ngành của thành phố đã đến thăm và tặng quà cho các đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn đặc khu Côn Đảo, gồm: Trạm kiểm soát Biên phòng Bến Đầm thuộc Đồn Biên phòng Côn Đảo; Hải đội 33 thuộc Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển 3 và Tiểu đoàn Tên lửa bờ 681 Hải quân.

Tại Trạm kiểm soát Biên phòng Bến Đầm, đoàn đã được nghe đơn vị báo cáo về tình hình hoạt động, thực hiện nhiệm vụ. Thời gian qua, trạm kiểm soát đã phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát biên giới biển khu vực Bến Đầm – cảng đón khách, hàng hóa đến Côn Đảo.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM (bên trái ảnh) cùng đoàn công tác thăm, tặng quà Trạm kiểm soát Biên phòng Bến Đầm, Đồn biên phòng Côn Đảo. Ảnh: TK

Sắp tới đơn vị sẽ đề xuất, tham mưu với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.HCM tăng cường thêm lực lượng, phương tiện, trang thiết bị cho trạm nhằm đáp ứng, thực hiện tốt nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thay mặt đoàn, bà Trần Thị Diệu Thúy đánh giá cao những kết quả đơn vị đã đạt được thời gian qua. Đồng thời, ghi nhận các ý kiến, trao đổi của đơn vị và đề nghị Sở KH&CN Thành phố nghiên cứu, có những giải pháp về công nghệ, tham mưu cấp trên để trang bị cho đơn vị, phục vụ công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát các phương tiện, hành khách đi trên tàu…

Sau đó, đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà đơn vị Hải đoàn R33 và Tiểu đoàn Tên lửa bờ 681 Hải quân.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cùng đoàn công tác thăm, tặng quà Hải đoàn R33 và Tiểu đoàn Tên lửa bờ 681 Hải quân. Ảnh: TK

Đoàn công tác do ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM dẫn đầu đã đến thăm sáu đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn đặc khu Côn Đảo. Trong đó, có Đội An ninh hàng không thuộc Phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an TP.HCM.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM cùng đoàn công tác thăm, tặng quà Đội an ninh hàng không thuộc phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an TP.HCM làm nhiệm vụ tại sân bay Côn Đảo. Ảnh: BN

Đây là đội nghiệp vụ của Công an TP.HCM thực hiện nhiệm vụ kiểm tra an ninh tại Cảng hàng không Côn Đảo.

Đoàn công tác của ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM cũng đã đến thăm, tặng quà gia đình các thương binh, gia đình chính sách trên địa bàn đặc khu Côn Đảo.

Ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM cùng đoàn công tác thăm các gia đình chính sách tại đặc khu Côn Đảo. Ảnh: BN

Tại các gia đình, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM cùng đoàn ân cần hỏi thăm, gửi lời chúc sức khỏe đến các gia đình; chúc các thương binh và gia đình sức khỏe, sống vui...

Sau khi thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công và lực lượng vũ trang trên địa bàn Côn Đảo, đoàn công tác của TP.HCM có Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên; Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy và các sở, ngành, trong đó có Sở GD&ĐT đã đến thăm, tặng sách và thiết bị học tập cho ba trường học trên địa bàn đặc khu ( gồm Trường Tiểu học Cao Văn Ngọc, Trường THCS Lê Hồng Phong, Trường THPT Võ Thị Sáu).

Tại đây, các nghệ sĩ của Trung tâm Nghệ thuật TP.HCM đã gửi đến các em học sinh chương trình biểu diễn xiếc – rối đặc sắc. Với sự kết hợp độc đáo giữa nghệ thuật biểu diễn truyền thống và hiện đại, các học sinh, thầy cô giáo cùng các vị đại biểu đã có những giây phút thư giãn, vui tươi và đầy cảm xúc.

Học sinh các trường học trên địa bàn đặc khu Côn Đảo hào hứng với các tiết mục do trung tâm

Nghệ thuật TP.HCM biểu diễn. Ảnh: TK

Đoàn TP.HCM cũng đã trao tặng tủ sách, trang thiết bị, đồ dùng giảng dạy, học tập và trao tặng sách cho học sinh, phần học bổng 150 triệu đồng cho ba trường để trao tặng cho các học sinh từng trường.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên trao tặng sách và trang thiết bị học tập cho các trường trên địa bàn đặc khu Côn Đảo. Ảnh: Lý Huyền

Phát biểu tại chương trình, bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh, lãnh đạo thành phố trân trọng ghi nhận những nỗ lực thầm lặng nhưng đầy ý nghĩa của đội ngũ cán bộ, giáo viên các trường học tại đặc khu Côn Đảo - những người đã và đang miệt mài bám lớp, bám trường, giữ gìn ngọn lửa tri thức nơi đảo xa của Tổ quốc.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM trao tặng các phần học bổng cho học sinh các trường học tại Côn Đảo. Ảnh: LY

Lãnh đạo TP.HCM sẽ tiếp tục quan tâm, dành sự chăm sóc, ươm mầm giáo dục để có những thế hệ trẻ kế cận, xây dựng và phát triển Côn Đảo đẹp hơn, giàu mạnh hơn...