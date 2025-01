Lực lượng vũ trang TP.HCM lần thứ ba được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Sáng 4-1, Bộ Tư lệnh TP.HCM và Sở VH-TT TP.HCM tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 3.

Dự lễ có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng- Đại tướng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Công an- Đại tướng Lương Tam Quang.

Về phía lãnh đạo TP.HCM có Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên, Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi; Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc...

Các nguyên lãnh đạo đến dự lễ có: Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Đại tướng Lê Hồng Anh; nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa; nguyên Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm; nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân…

Ngày 26-12-2024, Chủ tịch nước đã ký Quyết định số 1533, phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Lực lượng vũ trang TP.HCM vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất trong phòng, chống dịch COVID-19, xây dựng Quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đây là lần thứ ba, Lực lượng vũ trang TP.HCM được phong tặng danh hiệu cao quý này.

Lực lượng vũ trang TP.HCM đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong phòng, chống đại dịch COVID-19, trong phối hợp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP.HCM, trong thực hiện chủ trương “Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa”, trong xây dựng, củng cố vững chắc thế trận lòng dân.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thay mặt Đảng, Nhà nước trao tặng danh hiệu này cho Lực lượng vũ trang TP.HCM.

Phát biểu tại đây, người đứng đầu Chính phủ khẳng định, đây là phần thưởng hết sức cao quý, thể hiện sự quan tâm, ghi nhận của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với những đóng góp, cống hiến to lớn; đặc biệt là ý chí, nghị lực, sự quyết tâm và hy sinh cao cả của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang TP.HCM.

Đồng thời, cũng là sự tin tưởng, kỳ vọng vào những thành tích mới, chiến công mới của lực lượng, mãi xứng đáng với lòng tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP.

Xúc động khi nhớ lại một giai đoạn cam go, đầy thách thức của cả nước trong thời điểm căng mình chống dịch COVID-19, Thủ tướng Chính phủ cho rằng, lực lượng vũ trang TP.HCM đã quán triệt hết sức sâu sắc phương châm “Chống dịch như chống giặc”; đặt tính mạng, sức khỏe của người dân lên trên hết, trước hết; giúp dân là mệnh lệnh trái tim của cán bộ, chiến sĩ.

"Lực lượng vũ trang TP.HCM là điểm tựa vững chắc trong lòng dân"- Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Lực lượng vũ trang TP đã hết lòng phụng sự Tổ quốc, phụng sự Nhân dân, làm tròn chức năng nhiệm vụ được giao; vừa huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, vừa tích cực, chủ động chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và Nhân dân - đoàn kết, chung sức, chung lòng cùng nhau phòng, chống dịch.

Cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ lực lượng vũ trang đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, hiểm nguy xung phong trên tuyến đầu chống dịch; tham gia tất cả các nhiệm vụ; chủ động nhận việc mới, việc khó và thực hiện hết sức chu toàn, góp phần quan trọng cùng cấp ủy, chính quyền và Nhân dân thành phố từng bước kiểm soát được dịch bệnh, trở lại trạng thái bình thường mới, khôi phục và phát triển kinh tế, xã hội.

"Tinh thần dấn thân, quên mình của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố trên trận tuyến phòng, chống dịch COVID-19 là một minh chứng sinh động cho truyền thống vì nước, vì dân, sắc son một lòng của Quân đội ta; góp phần làm tỏa sáng phẩm chất, nhân cách cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời bình"- Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên chia sẻ, đây là phần thưởng cao quý cho lực lượng vũ trang, nhân dân TP về thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19, xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng - an ninh.

Đây không chỉ là niềm vinh dự của lực lượng vũ trang TP, của toàn quân mà còn là niềm vinh dự, tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.

“Đó còn là công sức của toàn quân, toàn dân. Chúng ta không bao giờ quên được những ngày tháng khốc liệt, khó khăn, TP.HCM luôn nhận được sự chia sẻ của cả nước, để vượt qua và phát triển như ngày hôm nay”- Bí thư TP.HCM cho hay.

Người đứng đầu Đảng bộ TP.HCM đã gửi lời cám ơn đến lãnh đạo Trung ương, trong đó có Thủ tướng Chính phủ người đã sát cánh cùng TP.HCM từ giai đoạn chống dịch đến suốt giai đoạn bình thường mới, phục hồi và phát triển như ngày hôm nay.

Ông cũng gửi lời cảm ơn đến các thế hệ lãnh đạo TP, các anh hùng lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân TP, khối đại đoàn kết toàn dân tộc, lực lượng công an, y tế, người dân, doanh nghiệp, kiều bào… đã cùng chung sức, đồng lòng để cùng TP.HCM đẩy lùi dịch COVID-19 và phục hồi, phát triển như hôm nay.

“Chúng tôi cũng chia sẻ sâu sắc với những gia đình không may, không thể vượt qua được đại dịch…”- Bí thư Nguyễn Văn Nên nói.

Cũng theo Bí thư Nguyễn Văn Nên, khi TP phải đối diện với đợt bùng phát dịch COVID-19 thứ tư, lực lượng vũ trang TP đã phối hợp, tham mưu cho thành phố cùng ngành y tế ứng phó.

“Không thể nào quên hình ảnh người lính lăn xả ở mọi điểm để lo cho người dân in đậm trong ký ức nhiều người. Đó là tình người sâu sắc, tình yêu đất nước, nhân dân vô bờ bến”- Bí thư Nguyễn Văn Nên nói.

Lực lượng vũ trang phải là lực lượng nòng cốt trong xóa nhà tạm, nhà dột nát

Đặt niềm tin, kỳ vọng khi cả nước bước vào năm 2025 với tâm thế và khát vọng mới, chuẩn bị hành trang để bước vào Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, với địa bàn chiến lược cực kỳ quan trọng như TP.HCM, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu cấp ủy, chính quyền và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố tiếp tục nêu cao ý chí quyết tâm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả sự lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý của Nhà nước về quân sự, quốc phòng.

Lực lượng vũ trang TP phải chủ động, sẵn sàng ứng phó có hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyền thống trong tình hình mới.

Thường xuyên nắm chắc tình hình, có chủ trương, đối sách xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; luôn đề cao trách nhiệm trước sự bình yên của thành phố, sự an toàn của Nhân dân.

Tăng cường xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và “thế trận lòng dân” vững chắc. Kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại với quốc phòng, an ninh; chú trọng xây dựng tiềm lực, lực lượng, thế trận trong khu vực phòng thủ, nâng cao tính bền vững và khả năng huy động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong các tình huống.

Tiếp tục phối hợp toàn diện, chặt chẽ, có hiệu quả hơn nữa giữa lực lượng vũ trang thành phố và các lực lượng chức năng trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi để thành phố và cả nước phát triển kinh tế - xã hội.

Tiếp tục triển khai các nghị quyết của Trung ương về xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh; thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh. Trong đó, đặc biệt coi trọng xây dựng vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu...

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng yêu cầu lực lượng vũ trang TP phải là lực lượng nòng cốt trong việc xóa nhà tạm, nhà dột nát; chăm lo an sinh xã hội cho người dân; không thể để người dân thiếu nơi ăn chốn ở.